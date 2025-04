Jak przygotować się do pierwszej wizyty u onkologa?



Jeżeli zgłaszasz się na pierwszą wizytę u lekarza przyjmującego w przychodni, gabinecie lub klinice, pamiętaj, aby do się niej przygotować. Pierwszy kontakt z lekarzem ma duże znaczenie zarówno dla ciebie, jak i dla leczącego.

Masz prawo być zdenerwowana, ale nie pozwól, aby emocje doprowadziły do tego, że zapomnisz powiedzieć o wszystkich swoich dolegliwościach. Czasami objawy, które cię niepokoją, mogą nie być istotne dla postawienia diagnozy, a to, co tobie wydaje się błahostką, jest ważną wskazówką dla lekarza.

Najlepiej, abyś przyniósł/przyniosła na pierwszą wizytę całą posiadaną dokumentację medyczną i to nie tylko dotyczącą twojej choroby, ale również innych chorób, na które chorowałeś/-aś lub nadal na nie cierpisz. Najbezpieczniej jest przygotować kopie dokumentów. Dobrze jest ułożyć je według dat – to bardzo ułatwi lekarzowi wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją. Jeżeli posiadasz klisze RTG, wyniki tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, zabierz je ze sobą.

Wskazane jest mieć spis leków, które przyjmujesz na stałe – nie zapomnij wpisać leków kupowanych bez recepty!

Jeżeli przewidujesz, że rozmowa o chorobie nowotworowej będzie dla ciebie trudna i stresująca, poproś bliską osobę, aby towarzyszyła ci w tym momencie. Sam/-a przecież wiesz, czy chcesz, aby to był ktoś z rodziny, czy przyjaciółka.

Dobrym sposobem jest przygotowanie zestawu pytań, na które chcesz znać odpowiedź. To, że jesteś zdenerwowany/-a, że boisz się pewnych odpowiedzi, jest naturalne. Im lepiej się do wizyty przygotujesz, tym łatwiej będzie przez nią przebrnąć.

O czym warto pamiętać, gdy zgłaszasz się na zabieg operacyjny?



Przed zgłoszeniem się do szpitala sprawdź, czy masz zlecone przez lekarza badania, a w szczególności badanie grupy krwi.

Weź ze sobą przybory toaletowe, bieliznę osobistą, koszulę nocną (kobiety) – najlepiej przewiewną, bawełnianą z krótkim rękawem, dosyć szeroką i o odpowiedniej, średniej długości. Zarówno zbyt długa, jak i zbyt krótka koszula nie są komfortowe.

Dobrze mieć wygodne, nieuciskające skarpety i kapcie, które nie ślizgają się po podłodze. Również dobór szlafroka powinien być przemyślany – zwiewne peniuarki nie zdają egzaminu w warunkach szpitalnych. Szlafrok w zimie powinien być ciepły, w lecie przewiewny. Ważne, aby nie miał bardzo długiego paska – najlepiej, kiedy jest na całej długości zapinany lub zasuwany z przodu. Niestety o pasek można się potknąć, a lepiej przecież nie ryzykować upadku po operacji.

Z całego serca radzimy: łańcuszki, pierścionki a nawet obrączkę zostaw w domu, zdejmij też kolczyki. W czasie operacji musisz je zdjąć, po operacji też nie są wskazane, a zanim wrócisz z bloku operacyjnego na swoją salę chorych, minie przecież trochę czasu – cenne rzeczy pozostaną wtedy bez nadzoru. Po co martwić się o przedmioty, które tak naprawdę nie są potrzebne w szpitalu?

I jeszcze jedna uwaga: jeżeli malujesz paznokcie, zmyj lakier. Na pewno poprosi o to anestezjolog – kolor paznokci to dla niego ważną wskazówką.

Jeżeli masz ruchomą protezę zębową – pamiętaj, że przed znieczuleniem musisz ją zdjąć. Dobrze mieć ze sobą pojemniczek na protezę – po zdjęciu jej już na bloku operacyjnym łatwiej ją zabezpieczyć.

O czym warto pamiętać, gdy zgłaszasz się na chemioterapię?



Nie zapomnij wyników zaleconych badań. Jeżeli po poprzednim kursie wystąpiły jakieś istotne niepokojące cię dolegliwości, spisz je, uwzględniając czas, kiedy wystąpiły – czy zaraz po powrocie do domu, czy też po kilku dniach.

Nie zapomnij o dokumentacji medycznej dotyczącej wydarzeń takich jak: wizyty u lekarza, pobyty szpitalne, dodatkowe badania, które wystąpiły od ostatniego cyklu.

Weź ze sobą przybory toaletowe, bieliznę osobistą, koszulę nocną (kobiety) – najlepiej przewiewną, bawełnianą z krótkim rękawem dosyć szeroką i o odpowiedniej, średniej długości. Zarówno zbyt długa jak i zbyt krótka koszula nie są wygodne. Chemioterapia podawana jest we wlewie dożylnym, więc ważne jest, aby miejsce wkłucia igły było dostępne.

