Wprawdzie nie pomaga na każdy rodzaj raka, może jednak uratować miliony chorych na całym świecie. Venetoclax – bo tak nazywa się lek opracowany przez australijskich naukowców – to nadzieja na to, że będziemy w stanie zabijać komórki nowotworowe. Jak to możliwe?

Reklama

Venetoclax – lek na raka?

Venetoclax był opracowywany i testowany przez 30 lat. Jego działanie polega na hamowaniu białka BCL-2, które odpowiada za namnażanie się komórek rakowych. W efekcie nowotwór znika, nie pozostawiając po sobie śladu w organizmie.

Testy kliniczne Venetoclax trwały cztery lata i wykazały, że wśród biorących w nich udział chorych na przewlekłą białaczkę szpikową aż w 79% przypadków dawał pozytywne rezultaty, a niektórzy śmiertelnie chorzy całkowicie zdrowieli!

Jakie są objawy białaczki?

Jeden z testujących chorych wyznał nawet:

Z tego, co wiem, byłem siedemnastą osobą na świecie, która mogła go wypróbować. To było niesamowite. Nie powodował żadnych skutków ubocznych. Żadnych. Przyjmowanie tych tabletek było jak łykanie Panadolu.

Wspomniany lek nie tylko faktycznie leczy, ale też nie wykazuje skutków ubocznych – terapia z jego udziałem ma przypominać łykanie tabletek przeciwbólowych.

Venetoclax (jego nazwa handlowa to Venclexta) dopuszczono już do sprzedaży w Unii Europejskiej i USA.

Reklama

Immunoterapia - przełom w leczeniu raka?