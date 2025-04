Co sprzyja zachorowaniu na raka jelita grubego?

Dotychczas poznano wiele czynników sprzyjających zachorowaniu na raka jelita grubego. Są nimi zarówno czynniki na które nie mamy wpływu, jak wiek, stany zapalne jelita grubego, występowanie polipów w jelicie grubym, dodatni wywiad rodzinny, predyspozycje genetyczne jaki i takie całkowicie zależne od nas jak otyłość (BMI≥30kg/m2) zwłaszcza brzuszna, palenie tytoniu, ograniczenie aktywności fizycznej do koniecznego minimum, czy dieta w której zasadniczym źródłem energii są produkty bogate w węglowodany, często o wysokim indeksie glikemicznym (IG>50), sprzyjające stopniowemu zwiększaniu masy ciała, z brzuszną lokalizacją odkładanego tłuszczu.

Reklama

Otyłość a kancerogeneza

Aktualnie podkreśla się udział w nasileniu kancerogenezy cytokin prozapalnych uwalnianych z brzusznej tkanki tłuszczowej, m.in. TNFα, IL-6, leptyny (o prawdopodobnej aktywności zwiększającej angiogenezę), rezystyny oraz zmniejszonej produkcji adiponektyny. Ich produkcja ściśle wiąże się z hiperinsulinemią. Jednocześnie rozwijający się pod ich wpływem przewlekły proces zapalny hamuje post receptorowy szlak sygnałowy insuliny , a tym samym hamuje aktywację transportera glukozy GLUT-4, prowadząc do zwiększenia insulinooporności tkanek obwodowych, co jest kolejnym wielokrotnie potwierdzonym w analizach czynnikiem predysponującym do onkogenezy. Dodatkowo otyłość brzuszna wiąże się z zaburzeniami syntezy hormonów płciowych, zwłaszcza po wygaśnięciu czynności jajników i/lub jąder.

Polecamy: Na czym polega kancerogeneza?

Otyłość nie tylko zwiększa ryzyko rozwoju raka jelita grubego, ale działając tymi samymi szlakami, znacznie pogarsza rokowanie co do przeżycia pacjentów z już zdiagnozowanym nowotworem.

Reklama

Mamy wpływ na nasze zdrowie!

Powinniśmy zrozumieć, że patomechanizmy wiążące otyłość, zwłaszcza tą zlokalizowaną brzusznie, z onkogenezą mają bardzo istotne znaczenie kliniczne. Dzięki tej wiedzy możemy zaproponować działania leżące w gestii każdego człowieka, tak przystępne, jak wprowadzenie zmian do codziennej diety, czy aktywność fizyczna w wymiarze choćby 150min/tydzień, a mogące zaowocować tak pięknymi rezultatami jak dłuższe, zdrowsze i wolne od raka życie.

Zobacz też: Rak jelita grubego - vademecum

Ingrid Wenzel

Gdański Uniwersytet Medyczny