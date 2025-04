Puść raka z dymem



Jedna z zasad medycyny mówi, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”, dlatego profilaktyka stanowi tak ważny element dbania o zdrowie. Zapobieganie jest szczególnie istotne w przypadku chorób nowotworowych, których wczesne wykrycie jest kluczowe dla skutecznego leczenia.

Palenie papierosów to bez wątpienia przyczyna powstania nowotworów – i nie chodzi tu jedynie o raka płuc. W dymie tytoniowym zawartych jest ponad 4 tysiące związków chemicznych, z których około 40 to substancje rakotwórcze. Uszkadzają one DNA, prowadząc do powstania błędów genetycznych i mutacji. Do tej pory zdrowe komórki stają się bezbronne i nie potrafią już korygować powstałych błędów.

Związek tytoniu z nowotworami został już wielokrotnie przebadany i udowodniony. Dym papierosowy przedostaje się do krwiobiegu i jest doprowadzany do wszystkich narządów, dlatego palenie papierosów jest przyczyną nie tylko raka płuc, ale i innych narządów, takich jak krtań, gardło, nerki, trzustka czy pęcherz moczowy.

„Nigdy nie jest za późno, by rzucić nałóg tytoniowy. Już po jednym dniu od zaprzestania palenia zmniejsza się ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego, a po kilku tygodniach ustępuje kaszel i duszności. Wraz z upływem roku o połowę zmniejsza się ryzyko wystąpienia niedokrwienia serca, a po 5 latach ryzyko zachorowania na raka płuc zmniejsza się o 50%” – mówi dr Monika Mikulicz-Pasler, Prezes Zarządu KCM Clinic SA.

Zdrowo smakuj życie



Zachorowania na nowotwór mają silny związek z żywieniem. Z licznych badań wynika, iż niewłaściwa dieta oraz nadwaga to przyczyna 40-60% raka. Naukowcom udało się określić, które z substancji występujących w pożywieniu są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów. Szczególnie szkodliwe są tłuszcze smażone i zjełczałe, sól kuchenna, sacharyna oraz niektóre składniki kawy, herbaty, grzybów czy piwa.

„Zdrowa, odpowiednio zbilansowana dieta to główny element zdrowego stylu życia. Amerykańscy badacze stworzyli niedawno listę produktów przeciwdziałających nowotworom. Zalicza się do nich m.in. kapustę, brokuły, marchew, morele, śliwki, zieloną herbatę, cynamon czy oliwę z oliwek. Niektóre z ich składników potrafią bowiem zmuszać komórki rakowe do samounicestwienia, z kolei picie lampki czerwonego wina dziennie może spowolnić rozwój nowotworu” – mówi dr Monika Mikulicz-Pasler.

Jednak nadmierne picie alkoholu może być czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na raka. Choć ma on zastosowanie w profilaktyce miażdżycy, zwiększa ryzyko nowotworów gardła, jamy ustnej, krtani, wątroby i piersi.

Odwiedzaj lekarzy



Nawet najzdrowszy tryb życia i nieuleganie nałogom nie zastąpi regularnych badań profilaktycznych. Wczesne wykrycie zmian nowotworowych to najważniejszy element skutecznego leczenia. Obecnie coraz więcej i głośniej mówi się o możliwości wykonania bezpłatnych badań tego typu i nie sposób z nich nie skorzystać.

„W ramach profilaktyki nowotworowej zapraszamy wszystkich pacjentów na konsultacje z lekarzami kilku specjalności oraz badań pod kątem zachorowania na nowotwór. Przez cały październik można zupełnie za damo uzyskać poradę lekarza chirurga (badanie znamion i guzków skórnych oraz przewodu pokarmowego), ginekologa (profilaktyka nowotworów dróg rodnych u kobiet) i proktologa (profilaktyka nowotworu jelita grubego). Pragnę zachęcić wszystkich do korzystania z wszelkich możliwych inicjatyw tego typu i regularnego wykonywania badań” – mówi dr Monika Mikulicz-Pasler.

Nowotwór to najczęstsza przyczyna śmierci w Polsce. Wg badań na 100 tysięcy kobiet 15 choruje na raka szyjki macicy – to najwyższy wskaźnik w Europie. Na raka piersi umiera 30 kobiet na 100 tysięcy, głownie dlatego, że nowotwór został wykryty za późno.

Nie czekaj, zbadaj się już dziś!

