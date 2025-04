Kiedy Claire Warner udostępniła zdjęcie swojej lewej piersi nie spodziewała się, że jej apel osiągnie taki skutek. Udostępnione 5 lipca zdjęcie w zaledwie tydzień doczekało się ponad 25 tys. udostępnień! Dlaczego?

Warner opublikowała zdjęcie fragmentu swojej lewej piersi, na którym widać niewielkie wgłębienie:

To jednak nie zwykły defekt estetyczny! Ta pozornie nieszkodliwa zmiana może być w rzeczywistości objawem raka piersi: