Skąd się bierze zespół Downa?

Istotą zespołu Downa jest obecność dodatkowego, trzeciego chromosomu 21. U dzieci z tym zespołem często występują wady wrodzone dotyczące między innymi serca, przewodu pokarmowego, układu moczowego i kości. Oprócz tego, w różnym okresie życia dziecka mogą wystąpić inne powikłania, np. padaczka (u 10% dzieci), niedoczynność tarczycy (3%) czy białaczka (1%).

Reklama

Białaczka w zespole Downa

Dzieci z zespołem Downa mają zatem podwyższone ryzyko zachorowania na białaczkę . Szacuje się, że szansa na wystąpienie tej choroby do 5.roku życia jest u nich kilkudziesięciokrotnie wyższa niż wśród ogółu dzieci. Na to, że dzieci z zespołem Downa chorują nieco odmiennie może wskazywać fakt, że do 3 roku życia dominuje u nich AML, a nie ALL jak u dzieci bez tego zespołu.

Objawy sugerujące białaczkę u dzieci z zespołem Downa są typowe i wynikają z niedokrwistości, małopłytkowości i zaburzeń odporności. Pojawia się bladość i brak apetytu. Następuje spadek odporności - stąd częste infekcje. Dziecko łatwo się siniaczy, a przy niewielkich urazach mogą występować krwawienia. Często obserwuje się powiększenie węzłów chłonnych, wątroby i śledziony. Wszystkie powyższe objawy są mało charakterystyczne - mogą towarzyszyć także infekcjom wirusowym.

Polecamy: Zespół Downa - czy wiesz jak pomóc swojemu dziecku?

Rozpoznanie i leczenie białaczki u dzieci z zespołem Downa

Białaczkę u dziecka z zespołem Downa rozpoznaje się na podstawie tych samych badań jak u innych dzieci. Kluczową rolę odgrywają zatem badanie krwi i szpiku kostnego. Wykonuje się także zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej i USG jamy brzusznej. Również główne zasady leczenia choroby nie odbiegają od standardowych. Istnieją jednak pewne różnice. Okazuje się bowiem, że dzieci z zespołem Downa reagują lepiej na niektóre leki, a co z tym związane potrzebują mniejszych dawek chemioterapii. Dotyczy to takich leków jak arabinozyd cytozyny (synonimy: cytarabina, Ara-C) i pochodne antracykliny. U dzieci z zespołem Downa nie stosuje się też napromieniania czaszki.

Wyniki leczenia zależą od wieku dziecka. Ogólnie można powiedzieć, że u dzieci do 3 roku życia szanse na wyleczenie są większe, a u dzieci starszych takie same jak u dzieci bez zespołu Downa.

Według dużego badania, opublikowanego w 2003 roku w Journal of Clinical Oncology skuteczność leczenia przedstawiała się następująco:

spośród dzieci, które zachorowały przed 2 rokiem życia, 6 lat przeżyło 86%

spośród dzieci , które zachorowały w wieku 2-4 lat ,6 lat przeżyło 70%

, które zachorowały w wieku 2-4 lat ,6 lat przeżyło 70% spośród dzieci w wieku powyżej 4 lat, jedynie 28% przeżyło 6 lat

Reklama

Należy tutaj dodać, że wśród chorych dominują dzieci młodsze, a więc z lepszymi prognozami na wyleczenie.

Czytaj też: Białaczka u dzieci - jak ją leczyć?

Literatura: Podstawy hematologii A.Dmoszyńska, T.Robak;

Choroby wewnętrzne A.Szczeklik;

Increased Age at Diagnosis Has a Significantly Negative Effect on Outcome in Children With Down Syndrome and Acute Myeloid Leukemia: A Report From the Children’s Cancer Group Study 2891;

Alan S. Gamis, William G. Woods, Todd A. Alonzo, Allen Buxton, Beverly Lange, Dorothy R. Barnard, Stuart Gold, Franklin O. Smith ; Journal of Clinical Oncology, Vol 21, Issue 18 (September),

2003: 3415-3422.