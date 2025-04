Nowotwory łagodne

Według aktualnej klasyfikacji WHO brodawczak płaskonabłonkowy jest zmianą łagodną. Zmiany te powstają w wyniku urazu lub są pochodzenia wirusowego. Brodawczaki pourazowe występują w miejscach narażonych na urazy, tj. na czubku lub na krawędzi języka, na błonie śluzowej policzka w linii zgryzowej lub na wardze.

Brodawczaki wirusowe mają najczęściej charakter zmian mnogich i pojawiają się na podniebieniu lub spodniej powierzchni języka. Guzki te są zazwyczaj niebolesne i małe - ich średnica nie przekracza 0,5 cm. Nie mają skłonności do owrzodzeń ani do zezłośliwienia.

Stany przedrakowe

Niektóre nieleczone zmiany patologiczne błony śluzowej jamy ustnej mogą mieć skłonność do zezłośliwienia, dlatego tak ważna jest ich wczesna diagnostyka i leczenie.

Pierwszym schorzeniem w tej grupie jest leukoplakia, czyli rogowacenie białe. Klinicznie obserwujemy białe przebarwienia na niezmienionej, różowej błonie śluzowej. Leukoplakia występuje zazwyczaj jako pojedyncze ognisko, chociaż zdarzają się też zmiany wielomiejscowe – szczególnie u palaczy tytoniu.

Zmiany te można usunąć szpatułką – niezbędne jest usunięcie całej grubości nabłonka, aż do krwawiącej błony śluzowej. Zmiana jest niebolesna, chorzy skarżą się na wyczuwalną sztywność i chropowatość – często dowiadują się o zmianie dopiero podczas badania dentystycznego jamy ustnej.

Leukoplakia jest ściśle związana z nikotynizmem – w 90% pojawia się u palaczy tytoniu. Innym znanym czynnikiem ryzyka jest długotrwały, przewlekły uraz.

Rak przedinwazyjny rozwija się na ogół na chorobowo zmienionej błonie śluzowej. Na obszarze leukoplakii, przewlekłej nadżerki czy przewlekłego owrzodzenia.

Warto wiedzieć: Jak rzucić palenie?

Co to takiego zespół Plummera-Vinsona?

Jest to zespół charakterystycznych objawów, który uznawany jest za stan przedrakowy jamy ustnej, gardła i przełyku. Do tych objawów należą pieczenie i wygładzenie języka, zapalenie kącików ust oraz czasem dołączająca się dysfagia (czyli utrudnione przechodzenie pokarmu z jamy ustnej przez przełyk do żołądka). Stan ten spowodowany jest niedoborem żelaza i witamin z grupy B.

Jak podają badania około 60% chorych na raka jamy ustnej czy górnego odcinka przewodu pokarmowego prezentowało objawy zespołu Plummera-Vinsona.

Niebezpieczny wirus HPV

Inną zmianą o charakterze przedrakowym jest brodawczakowatość kwitnąca. Główną rolę w etiopatogenezie tego schorzenia odgrywa wirus HPV zaliczany do grupy wirusów onkogennych.

Zmiana manifestuje się w postaci brodawczakowatych rozrostów błony śluzowej pokrytych warstwą nabłonka. Guzek jest biało-szary na tle różowej błony śluzowej. Wzrost zmiany jest powolny, trwa wiele lat, kończy się jednak zezłośliwieniem.

Dowiedz się więcej: Co to jest wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)?

