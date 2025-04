Jeśli od pewnego czasu wszędzie widzisz Matki z dziećmi, wózki, bawiące się w piaskownicy Maluchy, a widok tatusia z dzieckiem na placu zabaw sprawia, że się rozczulasz, to możliwe, że coraz poważniej myślisz o macierzyństwie.

Być może zastanawiasz się właśnie, w jaki sposób odpowiednio przygotować się do przyjścia dziecka na świat i bycia Mamą. Łatwiej zajdziesz w ciążę, lepiej ją zniesiesz i szybciej wrócisz do formy po porodzie jeśli zastosujesz się do kilku prostych wskazówek. Podpowiadamy zatem, od czego zacząć przygotowania do ciąży i co warto zrobić przed?



