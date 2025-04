Są wygodne i idealnie dopasowane do różnych wad wzroku. Są także bezpieczne, ale pod warunkiem, że są prawidłowo stosowane. Tymczasem funkcjonuje wiele błędnych informacji, które zniechęcają do noszenia soczewek. Oto niektóre z nich.

1. Soczewek kontaktowych absolutnie nie mogą stosować dzieci.

To nieprawda. Nie ma konkretnej granicy wieku, od której można zacząć je nosić. Bo problemem nie jest wiek, a umiejętności. Jeśli np. ośmiolatek poradzi sobie z zakładaniem i zdejmowaniem soczewek i zachowaniem odpowiedniej higieny, to nie ma przeciwwskazań medycznych do tego, aby zaczął je nosić. A warto dodać, że w wypadku nastolatków soczewki są wyjątkowo korzystną opcją, bo pozwalają im zachować pełną aktywność i np. uprawiać sport mimo wady wzroku.

2. Soczewki mogą utknąć z tyłu gałki ocznej.

To niemożliwe. Oko pokrywa cieniuteńka błona, która łączy się z wnętrzem powiek. Soczewka nie może więc przesunąć się poza przednią powierzchnię oka, ale faktycznie, może np. schować się pod powiekę. Na szczęście łatwo ją wtedy usunąć.

3. Kolorowe soczewki są dla tych, którzy mają dobry wzrok.

To nieprawda. Takie soczewki są dostępne zarówno w wersjach korygujących wzrok, jak i o zerowej mocy. Oznacza to, że bez szkody dla zdrowia mogą je nosić i osoby z wadami, i te posiadające dobry wzrok.

4. Noszenie soczewek powoduje częste infekcje oka.

To nie stosowanie soczewek się do nich przyczynia, a niewłaściwa higiena. Infekcje najczęściej powstają w wyniku zakładania szkieł brudnymi rękami lub przedłużania czasu noszenia (np. stosowania soczewek dwutygodniowych przez miesiąc).

5. Soczewek nie mogą stosować osoby, które potrzebują okularów tylko do czytania.

To nieprawda. Okulista może zalecić im specjalne soczewki, które będą nadawały się i do bliży i do dali (np. specjalne soczewki dwuogniskowe).

6. Soczewki mogą łatwo wypaść z oczu.

To nie taka prosta sprawa. Żeby soczewka wypadła z oka, trzeba jej w tym „pomóc”, np. potrzeć porządnie oko lub bardzo mocno uderzyć się w głowę.