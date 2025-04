Podstawy badań

Badania elektrofizjologiczne w okulistyce:

ERG (elektroretinografia),

EOG (elektrookulografia),

VER, VEP (wzrokowe potencjały wywołane),

EMG (elektromiografia).

Badania te łączy to, że mierzone są parametry elektryczne poszczególnych struktur oka, oczodołu lub układy nerwowego. We wszystkich będziemy więc mieli do czynienia z bodźcami świetlnymi bądź ruchowymi, zmieniającymi różnice potencjałów elektrycznych i elektrodami zakładanymi na poszczególne miejsca, będącymi detektorami tych zmian.

ERG i EOG

Elektrody będą założone na albo na skórę kącików oczu (EOG), albo na skórę i do worka spojówkowego (ERG), oczywiście po uprzednim znieczuleniu. Bodźce świetlne i ruchy oczu wpływają na zmiany potencjałów odbieranych przez aparat mierniczy. Badania będę wykonywane zarówno w ciemności, jak i w warunkach oświetlenia.

ERG i EOG często są wykonywane łącznie. Ich wyniki służą diagnostyce rozmaitych chorób siatkówki, w tym plamki.

VER i VEP

Mamy tu do czynienia z zapisem zjawisk elektrycznych zachodzących w tkance nerwowej – od nerwu wzrokowego aż do kory mózgowej potylicznej. Kilka elektrod (płaskich bądź igłowych) jest umieszczanych na skórze głowy, po czym każde oko pobudza się serią błysków. W tym czasie aparat dokonuje zapisu zmian potencjałów i analizy danych.

To istotne badanie pozwala odróżnić choroby siatkówki od chorób nerwu wzrokowego i całej drogi wzrokowej. Można też określić lokalizację ewentualnego uszkodzenia, np. po urazie, zapaleniu, w wyniku reakcji toksycznych, w podejrzeniu guzów mózgu. Badanie daje także możliwość obiektywnej diagnostyki sprawności widzenia u niemowląt (przeprowadzane w znieczuleniu ogólnym) oraz u osób z nieprzezierną soczewką lub rogówką.

EMG

To badanie mięśni oczodołu, wykonywane w przypadku ich porażenia, urazu, miastenii, miopatii. Tu elektrody (małe igiełki) są wkuwane w poszczególne mięśnie, stąd badanie jest dość nieprzyjemne. Ruchy gałek ocznych pozwalają na rejestrację zmieniających się potencjałów czynnościowych. Można na tej podstawie określić stopień niedowładu, różnice występujące w pracy mięśni obu oczu, itp. EMG jest więc często stosowane w neurologii.