Latem słońce przeszkadza nam najbardziej. Pewnie dlatego, że dużo czasu spędzamy na dworze. Wystarczy jednak wybrać się w słoneczny dzień na zimowy spacer, by poczuć, jak bardzo i wtedy jest ono nieprzyjemne dla naszych oczu. To za sprawą śniegu, który odbija 85 proc. promieni UV – aż dwa razy więcej niż nadmorski piasek!

Zdradliwe promienie

Zimą niewielu z nas myśli o ochronie przed słońcem. Tymczasem nawet gdy jest mróz promieniowanie UVB opala naszą skórę i może spowodować oparzenia (także powiek!) oraz krótkotrwale uszkodzić wzrok, czego objawem są pieczenie i łzawienie oczu. Symptomy te mogą utrzymywać się nawet kilka dni. To jednak nie wszystko. Tak naprawdę groźniejsze dla nas jest promieniowanie UVA, które wnika głęboko do wnętrza oka. Nie powoduje opalenizny, ani łzawienia, ale skutki jego działania są poważne, choć widoczne dopiero po latach.

Lista zagrożeń

Słońce może naprawdę dać się we znaki twoim oczom. Badania potwierdzają, że promienie UVA z czasem doprowadzają do wystąpienia zaćmy (wiadomo, że takie uszkodzenie wzroku częściej pojawia się u osób, które mieszkają w słonecznych rejonach) i zwyrodnienia plamki żółtej – chorób, które mogą skończyć się ślepotą.

Najlepsza ochrona oczu... ...

to niewątpliwie okulary przeciwsłoneczne. Te zimowe powinny nieco różnić się od tych na lato. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? - Kolor – barwy brązowe polepszają ostrość widzenia w warunkach dużego nasłonecznienia i poprawiają postrzeganie głębi, co ma szczególne znaczenie, jeśli np. jeździmy na nartach. Jasne kolory (żółty, pomarańczowy, różowy) doskonale sprawdzają się podczas opadów śniegu oraz w pochmurne dni.

- Kształt – okulary na zimę powinny być dobrze dopasowane i mocno zabudowane. Dzięki temu promienie słoneczne nie będą dostawały się do oczu przez szczeliny z boku i z góry.

- Filtr – szkła kupione za kilkanaście złotych na bazarze tylko przyciemniają obraz, ale nie chronią oczu przed szkodliwym promieniowaniem. Dlatego warto rozważyć zakup profesjonalnych okularów u optyka. To inwestycja na lata. Można także zdecydować się na szkła kontaktowe z filtrem UV.

Uwaga! Nie zapominajmy o ochronie oczu najmłodszych. Dla nich słońce jest wyjątkowo niebezpieczne – dzieci mają szersze źrenice, które łatwiej przepuszczają promienie UV. Niemowlęta można chronić za pomocą parasolek doczepianych do wózka, a starszakom warto kupić okularki z filtrem.

Na co zwrócić uwagę?

szkła – najlepsze będą pokryte powłoką polaryzacyjną, która blokuje oślepiające odblaski.

zauszniki – przydadzą się szczególnie amatorom sportów zimowych.

filtr UV – w salonie optycznym można sprawdzić, czy nasze okulary go mają.