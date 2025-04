Skąd w oku bierze się ciśnienie?

Wewnątrz oka znajdują się przestrzenie (komory), które wypełnione są płynem. Płyn ten produkowany jest przez ciałko rzęskowe i jego podstawową funkcją jest utrzymywanie błon oka w stanie prawidłowego ułożenia i napięcia, które warunkuje powstawanie właściwego obrazu. Drugim ważnym zadaniem tego płynu jest rozprowadzanie substancji odżywczych, niezbędnych oku do prawidłowego widzenia. Jak każda ciecz w naszym organizmie, płyn ten także wywiera nacisk na towarzyszące mu struktury, powstaje więc ciśnienie. Jest ono o wiele niższe niż ciśnienie krwi lub ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego, utrzymuje się bowiem na poziomie 16 mm Hg.

Jak mierzy się ciśnienie wewnątrz oka?

Najpopularniejsze jest badanie okulistyczne polegające na pomiarze ciśnienia podmuchem powietrza skierowanym na gałkę oczną. Badanie to jest lekko nieprzyjemne dla osób szczególnie wrażliwych. Nie wymaga znieczulenia, nie jest ono bolesne. Pacjent siada naprzeciwko aparatu pomiarowego i patrzy w jeden punkt. Po chwili odczuwa gwałtowny podmuch powietrza, a aparat automatycznie podaje wynik badania. W przypadku podwyższonego ciśnienia, lekarz wykonuje bardziej specjalistyczne testy, konieczne do zdiagnozowania określonych jednostek chorobowych. Te bardziej zaawansowane badania wykonuje się już w znieczuleniu miejscowym, a w przypadku dzieci – często w znieczuleniu ogólnym.

Co może powodować wzrost ciśnienia wewnątrz oka?

Najczęstszym powodem wzrostu ciśnienia śródgałkowego (w gałce ocznej) jest utrudniony odpływ płynu z komór oka. Dzieje się tak ze względu na choroby narządu wzroku (jaskrę), wady anatomiczne lub inne nieprawidłowości. Inną przyczyną może być zwiększona produkcja płynu lub jego nieprawidłowe krążenie wewnątrz oka.

Co się stanie, jeśli ciśnienie w oku wzrośnie?

U części osób ciśnienie śródgałkowe stale jest podwyższone (oscyluje na granicy 21 mm Hg) i nie powoduje żadnych dolegliwości. U większości społeczeństwa jednak ciśnienie nie powinno przekraczać 20 mm Hg. W momencie, gdy ciśnienie wzrośnie, pojawią się określone dolegliwości takie jak bóle głowy, bóle gałki ocznej, bóle okolicy oczodołu, niewyraźne widzenie lub brak widzenia. Jest to bardzo wyraźny sygnał do tego, by zgłosić się do lekarza okulisty, który zaleci odpowiednie postępowanie polegające najczęściej na przyjmowaniu konkretnych leków w formie tabletek lub kropli do oczu, obniżających ciśnienie śródgałkowe. Niekiedy konieczny jest zabieg laserowy lub operacyjny, by nie dopuścić do rozwoju choroby i w konsekwencji – utraty wzroku.

