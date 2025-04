Rażące słońce, klimatyzacja, praca przy komputerze oraz czytanie przy słabym świetle to jedne z wielu powodów, które przyczyniają się do pogorszenie wzroku. W okresie jesienno-zimowym, czynniki, takie jak wiatr czy niskie temperatury dodatkowo podrażniają i wysuszają gałkę oczną. Oprócz trwałych wad poważnym skutkiem jest również dyskomfort w postaci swędzących, zaczerwienionych lub łzawiących spojówek. Aby zapewnić oczom właściwą ochronę przez cały rok, warto regularnie odwiedzać okulistę, ale także włączyć do codziennego jadłospisu produkty bogate w składniki odżywcze, które wzmocnią wzrok i pomogą zapewnić odpowiednią pielęgnację.

Zadbaj o dietę bogatą w witaminy



Dieta, która pozytywnie wpłynie na kondycję oczu powinna zawierać przede wszystkim duże ilości przeciwutleniaczy, czyli witaminy A, C, E, a także luteinę i cynk. Równie istotną rolę odgrywają witaminy z grupy B, które wzmacniają siłę wzroku, nerwy wzrokowe i chronią przed światłowstrętem. Znajdziemy je w takich produktach jak orzechy, podroby, kasze jęczmienne i gryczane oraz warzywa – kalafior, kapusta, brokuły, szpinak czy cebula. - Niezwykle ważna dla naszych oczu jest witamina A, która bierze udział w procesie widzenia. Jej niedobór może powodować kurzą ślepotę czy zespół „suchego oka”. Zadbajmy zatem, aby w naszym jadłospisie znalazły się m.in. morele, brzoskwinie, papryka, produkty pochodzenia zwierzęcego – masło, jaja, mleko, a także marchew, np. w postaci soków – mówi Joanna Kostyszyn, dietetyczka. Podobne właściwości dla oczu ma witamina C, będąca bardzo silnym antyoksydantem, zwalczającym wolne rodniki, co przyczynia się do zapobiegania różnym schorzeniom. Produkty dostarczające organizmowi dużej dawki tej witaminy to: owoce cytrusowe, pomidory, natka pietruszki, szparagi czy aronia. Kolejnym przeciwutleniaczem mającym duże znaczenie dla zdrowych oczu jest witamina E, która chroni przed zaćmą i zwyrodnieniem plamki żółtej – chorobami występującymi zwłaszcza u osób starszych. Dlatego w ich diecie powinny znaleźć się duże ilości zielonych warzyw, oleje roślinne oraz produkty mleczne.

Chroń oczy przed szkodliwymi promieniami UV



Promienie UV mogą wywoływać poważne podrażnienia skutkujące pogorszeniem wzroku. Na ich działanie jesteśmy narażani nie tylko latem. Zimą są równie niebezpieczne, zwłaszcza kiedy słońce intensywnie odbija się od śniegu. Aby ochronić nasze oczy powinniśmy pamiętać o specjalistycznych okularach słonecznych, ale także o odpowiedniej ochronie od wewnątrz. - W tym przypadku istotną rolę odgrywają karotenoidy – luteina i zeaksantyna – związki chroniące przed szkodliwym działaniem promieni UV, są one również odpowiedzialne za widzenie żółtej barwy. Znajdziemy je m.in. w zielonych owocach i warzywach, dyni, cukinii oraz w papryce i kukurydzy – dodaje dietetyczka.

Zdrowy styl życia pozwala uniknąć wad wzroku



Pozytywny wpływ na nasz wzrok mają także produkty bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 - ryby, rośliny strączkowe orzechy włoskie oraz nasiona dyni czy słonecznika. Równie ważną grupę składników odżywczych stanowią mikroelementy, zawłaszcza cynk, który zapobiega krótkowzroczności i wadom wzroku związanym z wiekiem. Aby uniknąć jego niedoboru należy włączyć do jadłospisu chude mięso, owoce morza, pełnoziarnisty chleb, a także grzyby. Oprócz prawidłowej diety pamiętajmy o zdrowym stylu życia. Uważajmy na dym papierosowy, który podrażania nasze oczy, róbmy sobie krótkie przerwy podczas pracy przy komputerze, w miarę możliwości unikajmy klimatyzowanych pomieszczeń.

