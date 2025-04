Poznaj objawy, które należy skonsultować z Twoim Optometrystą:

Bóle głowy – spędzasz długie godziny w pracy przy komputerze, a po całym dniu wychodząc z biura boli Cię głowa i mrużysz oczy? Udaj się do specjalisty.

– spędzasz długie godziny w pracy przy komputerze, a po całym dniu wychodząc z biura boli Cię głowa i mrużysz oczy? Udaj się do specjalisty. Niewyraźne widzenie –nie dostrzegasz detali i brakuje Ci ostrości obrazu. Nie bagatelizuj tego problemu wymówką, że to zmęczenie! Może to być mała wskazówka, że potrzebujesz korekcji okularowej.

–nie dostrzegasz detali i brakuje Ci ostrości obrazu. Nie bagatelizuj tego problemu wymówką, że to zmęczenie! Może to być mała wskazówka, że potrzebujesz korekcji okularowej. Ciągłe mrużenie oczu – to czynność, którą robisz nieświadomie. Ma na celu wyostrzenie obrazu, na który spoglądasz. Oznacza to, że nie widzisz wystarczająco wyraźnie, a Twoje oczy muszą się wysilić, żeby dostrzec szczegóły. Objaw ten może prowadzić do bólów głowy i nie będzie wpływał na poprawę komfortu Twojego widzenia.

Jeśli wyżej opisane objawy i sytuacje są ci znane, zgłoś się na dokładne badanie wzroku. Zarezerwuj minimum 30 minut czasu, najlepiej w ciągu dnia, kiedy Twoje oczy są wypoczęte. W pierwszej kolejności Optometrysta zaprosi Cię do gabinetu i przeprowadzi z Tobą szczegółowy wywiad. Następnie siadasz w fotelu i zaczyna się prawdziwe badanie. Automatyczny foropter jak na statku kosmicznym i wiedza Optometrysty są kluczowe, jeżeli chodzi o Twój wzrok.

Rozluźnienie wzroku za pomocą nowoczesnych rozwiązań, sprawdzanie ostrości widzenia i seria testów pozwoli dobrać odpowiednią korekcję wzroku. Po dobraniu odpowiednich mocy, Optometrysta poprosi Cię o założenie oprawki próbnej i krótki spacer po salonie. Wówczas masz okazję zobaczyć, jak możesz widzieć lepiej i ocenić swój komfort widzenia. Specjalista sprawdzi również twój wzrok do bliży i poinformuje Cię, czy potrzebujesz okularów do czytania, okularów do komputera. Po pełnym badaniu wzroku wszystko będzie już jasne!

Przekonasz się, czy objawy możesz wyleczyć korekcją wzroku. Ważne, aby nie robić badania w przypadkowym miejscu, tylko w profesjonalnym gabinecie optycznym. Pamiętaj, aby wybrać dyplomowanego optometrystę, który przeprowadza badanie zgodnie z wytycznymi PTOO (Polskie Towarzystwo Optyki i Optometrii). Warto również zasięgnąć opinii na Google i znaleźć wnikliwego optometrystę z indywidualnym podejściem do Ciebie. Oczy to twój najważniejszy narząd i zmysł. Dbaj o swój wzrok!

Korekcja wzroku to nic strasznego. Teraz masz wybór spośród setek tysięcy oprawek okularowych w nieskończonych kolorach i kształtach. Na tym etapie warto zaufać markom okularowym, które zostały stworzone przez rzemieślników optycznych. Dzięki temu będziesz mieć pewność komfortu noszenia i gwarancję jakości na lata.

Sprawdź salony i gabinety optyczne rekomendowane przez OptykLokalnie.PL To ponad 700 zaufanych miejsc w całej Polsce z niezależnymi salonami i wystandaryzowanymi badaniami wzroku oraz specjalistami z zakresu optyki.

