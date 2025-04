Jaskra należy do najczęstszych przyczyn utraty wzroku (2 miejsce na świecie wg.WHO). Choroba cechuje się podstępnym przebiegiem, często dając objawy dopiero w zaawansowanym stadium, kiedy nawet odpowiednia diagnostyka i leczenie nie są w stanie odwrócić już dokonanych zmian. Co ważne, jako że znanych jest co najmniej kilka czynników predysponujących do zachorowania, można łatwo wytypować osoby o zwiększonym ryzyku rozwoju choroby. W grupie tej należy zacząć wczesne wykonywanie okresowych badań narządu wzroku by nie przegapić jej początku.

Kto powinien zachować zwiększoną czujność?

Jaskra wydaje się być chorobą w dużej mierze uwarunkowaną genetycznie, co oznacza, że zdiagnozowanie jej u któregokolwiek z członków bliskiej rodziny znacznie zwiększa szansę zachorowania. Drugim niezwykle ważnym czynnikiem jest wiek. Obecnie uważa się, że ryzyko rośnie zwłaszcza po 40 roku życia.

Inną grupą pacjentów, która powinna zachować szczególną czujność są osoby leczące się z powodu chorób układu krążenia i cukrzycy. Niestety te choroby, w różnych mechanizmach zwiększają także szansę rozwinięcia jaskry. Warto przy tym zauważyć, że pacjent ma bezpośredni wpływ na redukcję tych czynników ryzyka – poprzez takie działania jak np. unormowanie masy ciała, rzucenie palenia czy stosowanie się do zaleceń lekarskich do do przyjmowania leków.

Jakie badania są pomocne we wczesnym wykryciu jaskry?

Podstawowym, przesiewowym badaniem wykorzysywanym w profilaktyce jest badanie ciśnienia śródgałkowego. Badanie metodą bezkontaktową wykonuje się bez znieczulenia, a wynik można odczytać już po chwili. Niestety, należy wiedzieć, że chociaż wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego jest powszechny u chorych na jaskrę, to nie występuje on u wszystkich pacjentów. Co więcej ciśnienie wewnątrzgałkowe ulegawahaniom w ciągu doby, co może zafałszować wynik.

W praktyce oznacza to, że przy wysokim ryzyku zachorowania lepiej jest wykonać badanie oceniające stan włókien nerwu wzrokowego – np. badanie GDX. za pomocą lasera. Niestety diagnostyka taka wykonywana jest raczej w większych, specjalistycznych ośrodkach.

