Rogówka pełni bardzo ważną rolę w procesie widzenia. Jest ośrodkiem optycznym oka, załamuje promienie świetlne. Od jej kształtu i przezierności zależy w dużej mierze ostrość widzenia. Jeśli rogówka, w wyniku innych chorób lub urazów, przestaje spełniać swoją funkcję, leczeniem może być jej przeszczepienie.

Do stanów chorobowych wymagających transplantacji rogówki można zaliczyć stożek rogówki, blizny pozapalne lub pourazowe, owrzodzenia, zwyrodnienie pęcherzowe rogówki.

Szczególny przeszczep

Przeszczepy rogówki można podzielić na dwie grupy: przeszczep warstwowy lub pełnej grubości. Rogówkę do przeszczepu pobiera się od niedawno zmarłego dawcy. Jeden z największych problemów transplantologii, czyli nauki o przeszczepianiu narządów, to odrzucanie narządu. W przypadku rogówki ten problem jest minimalny, ponieważ tkanka ta nie ma własnego unaczynienia, odżywia się dzięki łzom i substancji ciała szklistego oka. Powodzenie przeszczepu zależy więc w największej mierze od właściwego pobrania rogówki do transplantacji oraz prawidłowości wykonania samego zabiegu.

Czy przeszczep się przyjmie?

Brak unaczynienia rogówki z jednej strony jest zaletą, ponieważ znacznie zmniejsza ryzyko odrzucenia przeszczepionego narządu, z drugiej jednak strony bardzo utrudnia gojenie się i adaptację nowej rogówki. Na całkowite wygojenie się przeszczepu trzeba czekać nawet rok! Niestety nawet po tym czasie mogą zdarzyć się powikłania np. zmętnienie rogówki. Na szczęście należą one do rzadkości i znakomita większość przeszczepów się udaje.

Jak wygląda zabieg?

Sam zabieg trwa przeważnie około godziny. Wymaga tylko krótkiego pobytu w szpitalu, a niekiedy wykonywany jest nawet w trybie ambulatoryjnym tzn. że po zabiegu i kilkugodzinnej obserwacji pacjent może iść do domu. Nowa rogówka jest przyszyta szwami, które usuwa się stopniowo w miarę „wgajania się” przeszczepu. Usuwanie szwów może trwać nawet kilka miesięcy.

Przed operacją

Nie należy zapominać, że przeszczep rogówki jest operacją i dlatego obowiązuje odpowiednia kwalifikacja pacjentów do tego zabiegu. Bierze się pod uwagę obciążenia w postaci innych chorób pacjenta oraz ryzyko znieczulenia – operacja, z uwagi na lokalizację, przeważnie jest przeprowadzana w znieczuleniu ogólnym.

Poza tym, przeszczep rogówki należy do tych szczególnych operacji, w których nie można określić dokładnej daty zabiegu – trzeba po prostu czekać na odpowiedniego dawcę. Jednak i tutaj, transplantacja tego narządu jest niejako „uprzywilejowana”, ponieważ nie wymaga dobierania dawcy i biorcy nawet pod względem grupy krwi.

Jedynymi warunkami niezbędnymi do przeszczepu są: dobry stan rogówki oraz wykluczenie zakażeń u dawcy.

