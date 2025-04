Czy USG oka jest bezpieczne?

Bez wątpienia USG należy to najbezpieczniejszych badań. Nie mamy tu do czynienia z promieniowaniem jonizującym, ale z falą ultradźwiękową, która odbita od różnych struktur, powraca do głowicy urządzenia – w ten sposób uzyskiwany jest obraz. Nie ma przeciwwskazań do badania USG oka w żadnej chorobie ani w ciąży.

Jak wygląda samo badanie?

Pacjent leży bądź siedzi przed badającym, zaś na ekranie pokazywany jest obraz oka i oczodołu (projekcja B) bądź jedynie wykres prezentujący wymiary badanych struktur (projekcja A). Pewną niedogodnością może być jedynie niewielki nacisk sondy na gałkę oczną podczas badania. Trwa to jednak tylko kilka minut.

Kiedy przeprowadzane jest badanie USG oczu?

USG w projekcji A służy przede wszystkim do pomiarów biometrycznych. Ma to znaczenie w przygotowaniu do operacji zaćmy (dopasowanie odpowiedniej soczewki do wszczepienia) oraz w monitorowaniu zmian w wysokiej krótkowzroczności.

Częściej spotykane USG w projekcji B, pozwala uwidocznić i zmierzyć struktury wewnątrz oka w przypadku nieprzezierności układu optycznego (np. w zaćmie dokonanej), wtedy, gdy nie udaje się zbadać pacjenta oftalmoskopowo. Poza tym badanie jest stosowane w diagnostyce: odwarstwienia siatkówki, zwyrodnienia plamki żółtej, zmian zapalnych tylnego odcinka oka, zmian proliferacyjno–krwotocznych, np. w cukrzycy. Oprócz tego USG dobrze nadaje się do zbadania oka po urazie bądź, gdy podejrzewamy obecność ciała obcego. Ponadto badanie pozwala uwidocznić i ocenić guzy wewnątrzgałkowe.

Co więcej, dzięki USG możemy diagnozować choroby oczodołu, np. guzy lub dokonywać pomiaru grubości mięśni okoruchowych w diagnostyce miopatii pochodzenia tarczycowego. Badanie USG to dobre, tanie i bezbolesne uzupełnienie pakietu badań okulistycznych. Najważniejsza jest jednak właściwa ocena wyniku badania, która wymaga doświadczenia i praktyki.