Skończyłam trzydzieści sześć lat. Jakiś czas temu wzrok zaczął mi się pogarszać. Teraz noszę okulary +2,5, bez nich fatalnie widzę. Czy będzie coraz gorzej? Mam dwóch synów, czy mogli po mnie odziedziczyć tę skłonność?

Reklama

Porada okulisty:

Proszę się nie obawiać na zapas: wady wzroku takie jak nadwzroczność, o której Pani pisze, mogą być dziedziczne, ale wcale nie muszą! Proszę regularnie chodzić z dziećmi na profilaktyczne wizyty do okulisty i stosować się do jego zaleceń. Co do Pani wady wzroku, również nie musi się Pani martwić: nie zmieni się ona aż tak bardzo.

Reklama

Z chwilą przekroczenia 40. roku życia zacznie Pani nosić okulary do czytania, czyli silniejsze plusy. Prawdopodobnie w wieku 60 lat potrzebować będzie Pani okularów ok. +6,0 dioptrii. Do tego jednak czasu nauka zapewne wymyśli lepsze sposoby niż okulary.