Czy wiesz dlaczego mrugamy?

Trudno jest wytrzymać długo bez mrugania, choć czasem w to z niektórymi gramy. Człowiek mruga średnio co pięć sekund, co daje ilość 12 tysięcy mrugnięć w ciągu dnia i 5 lat mrugania w ciągu całego życia. Po co to robimy?