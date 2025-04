Rozmowa z optykiem

Każdy, kto decyduje się na okularową korekcję wzroku, powinien w salonie optycznym powiedzieć, czym się zajmuje zawodowo, jakie ma hobby, jaki typ oprawy preferuje oraz jak lubi nosić okulary. Tylko wtedy specjalista będzie mógł dobrać okulary właśnie dla niego.

Dzisiaj już nie tylko wielkość wad wzroku decyduje o wyborze okularów. Inne szkła zaproponujemy do okularów dla dzieci, czy osób w średnim wieku, inne dla kierowców, a jeszcze inne np. dla narciarzy lub tych, którzy dużo czasu spędzają przed komputerem. Teraz szkła są naprawdę zindywidualizowane. Bez względu jednak na rodzaj szkieł powinno się wybrać te z antyrefleksem, gdyż zwiększa on ilość światła docierającego do oczu, co z kolei powoduje, że widzimy lepiej.

Dla dzieci najodpowiedniejsze będą szkła plastikowe, bo ich okulary muszą być przede wszystkim lekkie i nietłukące. Natomiast osoba w średnim wieku będzie prawdopodobnie potrzebowała okularów gwarantujących dobre widzenie na każdą odległość, bo albo do wady wzroku, którą ma, dołączyły problemy z widzeniem blisko, albo problemy te pojawiły się, mimo że do tej pory osoba nie miała żadnej wady wzroku.

Szkła pocienione – co to takiego?

Przy wysokich wadach wzroku najlepiej wybrać szkła o współczynniku załamania światła, większym niż 1,5, popularnie nazywanymi szkłami pocienionymi, o większym indeksie (wysokoindeksowe).

Światło padając na soczewkę okularową załamuje się. O wielkości tego załamania decyduje między innymi tzw. indeks materiału, z którego wykonana jest soczewka. W optyce okularowej najczęściej do produkcji soczewek używa się materiałów o indeksie 1,5. Jednak w przypadku wysokich wad wzroku zaleca się soczewki o indeksach wyższych. Dzięki zastosowaniu materiałów o wyższym indeksie, szkła mogą być lżejsze i cieńsze na krawędziach (co jest istotne w minusach) lub w środku soczewki (ważne w plusach). Są to szkła znacznie bardziej estetyczne od tradycyjnych.

Co ważniejsze: szkła czy oprawa?

Wielu osobom wydaje się, że wszystkie szkła są takie same, koncentrują się więc na wyborze modnych opraw, w których wyglądają jak najlepiej. Choć to istotne kryterium - warto pamiętać, że w okularach ważniejsze są jednak szkła. Żeby całe okulary były estetyczne, optyk zamówi u producenta szkła specjalnie pod naszą oprawę. Będą one tak dobrane (zoptymalizowane), by np. nie wystawały poza nią, by atrakcyjnie wyglądały także wtedy, gdy zdecydujemy się na tzw. oprawy bezramkowe – gdzie to właśnie szkła stanowią o estetyce okularów.

Obecnie istnieje również możliwość kolorystycznego zgrania szkieł i opraw okularów. Szkła barwione nie tylko wspomagają i chronią wzrok, ale po prostu są ładne, co zauważyły już całkiem dawno gwiazdy światowego show-biznesu (np. Bono).

Wygoda użytkowania

Współczesne szkła to nie tylko „środki pomocnicze w korekcji wzroku”, ale wyroby medyczne mające nam gwarantować komfort w codziennym użytkowaniu, zarówno podczas pracy, jak i podczas odpoczynku.

Soczewki progresywne, zapewniające dobre widzenie na każdą odległość, docenią osoby

w średnim wieku, mające problemy z dobrym widzeniem bliży.

Będą z nich zadowoleni zarówno nauczyciele, stomatolodzy, pracownicy biurowi, jak i gospodynie domowe, które podczas zakupów przeczytają to, co jest napisane drobnym drukiem na etykiecie, np. proszku do prania, ale i zobaczą to, co znajduje się na półkach w oddali.

Jeżeli chcemy mieć jedną parę okularów w różnych warunkach oświetlenia, możemy wybrać soczewki fotochromowe, które zaciemniają się i rozjaśniają w zależności od tego gdzie przebywamy. Są one tak zróżnicowane, że intensywność ich zabarwienia zależy od tego czy przebywamy na wolnym powietrzu (np. pracując na budowie, uprawiając sporty) czy w pomieszczeniach. Najnowsze konstrukcje zaciemniają się także za szybą samochodu, co wydaje się być szczególnie ważne w przypadku kierowców zawodowych z wadami wzroku.

Nawet sportowcy z wadami wzroku, już nie muszą być skazani na posiadanie oddzielnych okularów przeciwsłonecznych lub jak narciarze – na noszenie okularów korekcyjnych pod goglami.

