Czym są pocieniane soczewki okularowe?

Szybki rozwój technologiczny umożliwia obecnie produkowanie różnego rodzaju soczewek okularowych (potocznie nazywane szkłami okularowymi) dopasowanych do indywidualnych wymagań każdego klienta oraz jego budżetu. Przyczynił się on również do znacznie szerszej dostępności wysokoindeksowych soczewek okularowych.

Wysokoindeksowe soczewki okularowe stanowią idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują cieńszych i lżejszych szkieł. Są one szczególnie polecane dla osób z dużą wadą wzroku, zarówno tych, którzy używają okularów do czytania, jak i do dali.

Zapewniają one wysoka estetykę okularów w połączeniu ze znacznym zmniejszeniem ich ciężaru. W kilku słowach skupmy się na wyjaśnieniu samej nazwy soczewek wysokoindeksowych.

Zobacz też: Jak dobrać soczewki kontaktowe?

Reklama

Słów kilka o indeksie

Indeks odnosi się do refrakcji i stanowi określenie współczynnika załamanie światła, czyli zmiany prędkości fali na granicy dwóch ośrodków (tj. granicy powietrza i materiału, z którego są wykonane nasze soczewki okularowe). Różne materiały charakteryzują się różnymi właściwościami załamywania światła. Reasumując, czym wyższy jest ww. indeks, tym wyższa jest zdolność danego materiału do załamywania światła, co z kolei oznacza znaczne zredukowanie grubości danej soczewki.

Obecnie na rynku dostępne są powszechnie następujące rodzaje indeksów:

1,49;

1,56;

1,67;

1,74.

Dla tych samych mocy okularów osiągniemy najlepszy wynik stosując materiał o najwyższym indeksie, co przełoży się nam na najmniejszą grubość zamawianych soczewek. W celu maksymalizacji jak najlepszego efektu końcowego należy dobierać soczewki wysokoindeksowe do danego rodzaju opraw okularowych, dobranych do kształtów anatomicznych osoby, która później będzie użytkowała te okulary.

Reklama

Zalety tych soczewek

Soczewki o wyższym indeksie (zwykle 1,67 i 1,74) zazwyczaj posiadają dodatkowo konstrukcję asferyczną (ASF). Powoduje ona, że szkła mają bardziej płaską konstrukcję niż zwykłe szkła. Dodatkowo eliminują one zjawisko tzw. optycznego powiększania lub pomniejszania oczu oraz redukują zniekształcenia powstające na obrzeżach soczewek okularowych.

Zobacz też: Jak wybrać kolorowe soczewki kontaktowe?