Diagnostyka wad wzroku

Współczesna okulistyka dysponuje precyzyjnymi, prostymi w użyciu technikami diagnostyki wad wzroku. Co ważne takie automatyczne, komputerowe metody są jedynym obiektywnym sposobem oceny widzenia – to znaczy, że nie zależą od kontaktu z pacjentem, co dodatkowo zwiększa ich precyzję.