Ostatnio bardzo łzawiły i piekły mnie oczy. Okulista powiedział, że to oparzenie słoneczne spojówek. Czy można oparzyć oczy? Czy krople wystarczą, by to wyleczyć?

Porada okulisty:

Można oparzyć oczy, podobnie jak każdą inną część ciała. Przypuszczam jednak, że lekarzowi chodziło o zapalenie, a nie oparzenie spojówek. Istnieją różne typy tego schorzenia:

Alergiczne – to dolegliwość często pojawiająca się o tej porze roku. Wywołują ją alergeny, np. pyłki drzew, traw lub zbóż. Często towarzyszą temu katar i kichanie.

Wirusowe – powodują je zwykle adenowirusy: oczy są wówczas zaczerwienione, łzawią, wypływa z nich wodnista wydzielina.

Bakteryjne – wywołane np. przez gronkowce lub paciorkowce. Wówczas z oczu sączy się ropna, zielonkawa wydzielina.

Każdy typ zapalenia spojówek leczy się w odmienny sposób. Właściwe rozpoznanie może postawić po zbadaniu wyłącznie okulista. On również dobiera odpowiednią terapię. Jeśli lekarz przepisał Pani krople, to powinny pomóc. Jeśli jednak dolegliwości nie miną, proszę wybrać się do specjalisty raz jeszcze. Tego typu kłopotów nie wolno lekceważyć, bo nieleczone schorzenie może doprowadzić do przewlekłego zapalenia i w konsekwencji do innych chorób oczu.