Wada wzroku

Podstawowym parametrem, jaki warunkuje noszenie soczewek jest rodzaj oraz zakres wady wzroku. Jest to szczególnie ważne u osób chorych na astygmatyzm, gdyż muszą oni nosić specjalne soczewki (tak zwane toryczne). Są dopasowane do wady wzroku ze względu na komfort ich noszenia oraz jakość widzenia. Podobnie rzecz ma się z ostrością wzroku – przed dobraniem soczewek musi być ona dokładnie zbadana, gdyż po zakupie soczewek nie można już zmienić zakresu jej parametrów. Okuliści dysponują w tym zakresie wieloma metodami badania – komputerowymi, subiektywnym lub bezpośrednimi.

Pomiar oka

W trakcie badania okulista musi wyznaczyć parametr zwany promieniem krzywizny rogówki. Jest on indywidualny dla każdego człowieka. Podobnie jak rozmiar ubrania czy numer buta, promień krzywizny określa, czy dana soczewka „pasuje” do danego oka. Nie może być za duży lub za mały, gdyż wtedy soczewka kontaktowa nie będzie odpowiednio dopasowana do powierzchni oka i nie będzie spełniała swojej funkcji. Podczas badania okulistycznego, lekarz „przymierza” różne soczewki pacjentowi, co pomaga mu określić, na ile ich noszenie jest komfortowe.

Określenie czasu noszenia soczewek

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów soczewek – począwszy od jednorazowych aż do takich, które można nosić przez kilka miesięcy. Uwzględniając rodzaj wady wzroku oraz współistniejące choroby pacjenta, a także jego tryb życia, lekarz wybiera odpowiedni rodzaj soczewek. Na przykład u osób ze skłonnością do częstych zakażeń, lekarz zaleci soczewki jednorazowe lub maksymalnie tygodniowe ze względu na ryzyko wystąpienia chorób infekcyjnych oka.

Wydzielanie łez

W trakcie noszenia soczewek kontaktowych, oko musi być bardzo dobrze nawilżone. Zapobiega to zakażeniom oraz zmniejsza ryzyko reakcji z nadwrażliwości. Osoby, które cierpią na zaburzenia wydzielania łez (np. zespół suchego oka) lub inne choroby, które objawiają się zmniejszonym nawilżeniem oka, powinny zrezygnować z noszenia soczewek. W trakcie badania okulistycznego, lekarz zobligowany jest do przeprowadzenia wywiadu lekarskiego w tym zakresie.

Pielęgnacja soczewek

Jest to również bardzo ważny aspekt noszenia soczewek kontaktowych, o którym lekarz powinien wspomnieć. Odpowiedni sposób przechowywania, płyny pielęgnacyjne oraz kosmetyki do nawilżania oczu to podstawowi towarzysze osób noszących soczewki kontaktowe. Są one niezbędne, by uniknąć zakażeń oraz pomagają soczewkom zachować swoją trwałość i przydatność do użycia. Najlepiej w tym celu używać preparatów tego samego producenta, co zakupione soczewki.

