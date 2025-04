Przesiadywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach i wielogodzinne wpatrywanie się w telewizor lub ekran komputera sprzyjają przesuszeniu spojówek. Efektem tego jest zaczerwienienie i pieczenie oczu. Jeżeli stan ten będzie długo trwał, może się przerodzić w tzw. zespół suchego oka. To coraz częściej występująca choroba, która – oprócz dyskomfortu w widzeniu – może przyczyniać się do zapalenia spojówek, a nawet uszkodzenia rogówki. Zatem... jeśli czujesz piasek pod powiekami, masz ataki łzawienia albo uczucie zbyt suchych oczu, zacznij czym prędzej działać.

Jak sobie pomóc?

Przede wszystkim często mrugaj – to pomoże rozprowadzić łzy i właściwie nawilżyć oczy. Czujesz, że mruganie nic nie daje? Ziewaj! Aby sprowokować taki odruch, szeroko otwórz usta i przez chwilę pocieraj palcami obydwu dłoni nos. Podczas ziewania dotleniasz organizm i prowokujesz oczy do intensywniejszego wytwarzania łez. Ćwiczeniem, które też temu sprzyja, jest mocne kilkakrotne zaciskanie powiek, a następnie szerokie otwieranie oczu. Oprócz tych zabiegów warto także:

- stosować „sztuczne łzy”, czyli nawilżające krople do oczu,

- zadbać o dietę – powinna zawierać więcej kwasów tłuszczowych omega-3 (ich źródłem są np. ryby) oraz jak najmniej konserwantów i tłuszczów zwierzęcych. Takie menu pomoże zachować odpowiedni pod względem chemicznym skład łez (będą one lepiej nawilżać).

Idź do okulisty!

Zrób to koniecznie, jeśli dolegliwości nie ustępują przez dłuższy czas albo spojówki są coraz bardziej podrażnione, a w dodatku po przebudzeniu masz powieki sklejone przez ropną wydzielinę. Lekarz zbada cię, by potwierdzić lub wykluczyć zapalenie spojówek. Może też przeprowadzić tzw. test Schirmera. To proste, bezbolesne badanie polegające na przyłożeniu do brzegów powiek pasków bibułki. Stopień jej zwilżenia pozwala ocenić, czy oczy produkują wystarczającą ilość łez.