Na rynku dostępnych jest już kilkadziesiąt modeli barwnych soczewek okularowych, wykonywanych z różnych materiałów, o różnych funkcjach dodatkowych. Do wyboru są również soczewki polaryzacyjne o stałym zabarwieniu w kolorach szarym i brązowym lub też soczewki fotochromowe o zmieniającej się intensywności zabarwienia. Czym należy się więc kierować wybierając najlepsze dla siebie okulary, w których możemy uprawiać różne dyscypliny sportowe?

Reklama

Zobacz także: Jak dbać o oczy?

Reklama

W wyborze soczewek okularowych najlepiej dostosowanych do uprawianego przez nas sportu i aury, jaka mu towarzyszy, pomoże nam optyk. Nie tylko wtedy, kiedy nosimy już okulary korekcyjne. To on doradzi, jakie barwienia i powłoki będą dla nas najkorzystniejsze.

Unikajmy gotowych okularów sprzedawanych na stacjach benzynowych, straganach i w supermarketach. Często są one wytwarzane z tanich materiałów i mogą zaszkodzić oczom. Nieprawidłowy materiał soczewek okularowych a przede wszystkim brak indywidualnego dopasowania może powodować zniekształcenie obrazu oraz błędne postrzeganie barw.

Zobacz także: Chroń swoje oczy przed komputerem!

Źródło: informacja prasowa, JZO/pb