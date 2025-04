Powody do niepokoju

Prawdą jest, że człowiek niewiele rzeczy docenia, dopóki ich nie straci. Zdrowe oczy to dar, który jednak coraz mniej osób na świecie posiada. Warto dbać o oczy, nawet wtedy, kiedy nie mamy żadnych kłopotów ze wzrokiem.

Chroń swoje oczy przed komputerem!

Wizyta u okulisty jest konieczna, kiedy pojawiają się m.in. takie objawy:

Reklama

Ból oczu.

Trudności z ostrym widzeniem.

Trudności widzenia w zacienionym pomieszczeniu.

Wysychanie gałki ocznej z uczuciem swędzenia/pieczenia.

Nadmierne łzawienie.

Zaczerwienienie spojówki.

Plamy w polu widzenia.

Wrażliwość na intensywne światło.

Błyski lub męty w polu widzenia.

Krzywienie/falowanie linii prostych.

Zmiana koloru tęczówki.

Wzrok, jak każdy inny narząd z wiekiem po prostu słabnie i zużywa się. Niektórych zwyrodnień oczu, np. starczowzroczności, nie da się uniknąć, ponieważ w miarę starzenia się, każdy jest na nią narażony.

Wady wzroku pod okiem lekarza

Każdy człowiek bez wyjątku powinien raz na kilka lat odwiedzać lekarza okulistę. Jest to niezbędne po to, aby w razie rozwoju jakiejś choroby odkryć ją w jak najwcześniejszym stadium. Szczególnie ważne jest, by o badaniach okulistycznych pamiętały osoby po 40-tym roku życia, cierpiące na cukrzycę, po urazach gałki ocznej oraz ci, u których w rodzinie występowały choroby oczu.

Jak dbać o oczy?

Dzięki wczesnemu rozpoznaniu można zahamować lub odwrócić wiele procesów chorobowych oczu, jeśli zdiagnozuje się je we wczesnej fazie choroby. Na pytanie, utraty jakiego narządu zmysłu najbardziej się boimy, zdecydowana większość osób odpowiada, że wzroku. Mimo to do okulisty wybieramy się dopiero wtedy, gdy niedowidzenie przeszkadza w normalnym życiu.

A trzeba pamiętać, że większość poważnych zmian oczu, takich jak jaskra czy zaćma w początkowych stadiach rozwoju nie daje żadnych objawów. Dlatego tak istotne jest cykliczne kontrolowanie wzroku.

Oczy są odbiciem ogólnego stanu zdrowia organizmu. Po badaniu oczu, okulista potrafi rozpoznać niektóre schorzenia, takie jak cukrzyca, podwyższone ciśnienie krwi czy AIDS.

Reklama

Zanim wzrok zacznie się zmieniać

Dbając o wzrok musimy pamiętać o dobrze zaplanowanej diecie, przede wszystkim zawierającej mało tłuszczu, ale bogatej w jarzyny i owoce. Ochrona wzroku powinna obejmować też odpowiednie zabezpieczanie oczu przed promieniowaniem ultrafioletowym i dymem papierosowym.

Przed radykalną zmianą diety czy przyjmowaniem witamin i dodatków w postaci tabletek należy poradzić się lekarza, ponieważ nie wszystkie leki i składniki diety można ze sobą łączyć.