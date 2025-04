Jaskrowe ABC...

Jaskra to w zasadzie grupa chorób, doprowadzających do uszkodzenia nerwu wzrokowego, które, jeśli są nieleczone, prowadzą do ślepoty. Przyczyna jest nieznana. W większości przypadków w grę wchodzą: uwarunkowania genetyczne oraz anatomiczne lub funkcjonalne zaburzenia produkcji i/lub odpływu cieczy wodnistej z komór oka. Istnieje także postać wtórna jaskry, rozwijająca się na podłożu innych chorób (zaćma, cukrzyca) bądź leków (głównie sterydy).

Jaskra bywa utożsamiana ze zbyt wysokim ciśnieniem w oku. W większości przypadków to prawda, jednak nie zawsze. U niektórych pacjentów ciśnienie pozostaje w normie, to jest 9 do 21 mmHg. To właśnie ci pacjenci są najbardziej narażeni na negatywne skutki postępu choroby, która długo pozostaje bezobjawowa.

Zapobieganie chorobie

Obecnie uważa się, że podstawą jest zwalczanie czynników ryzyka oraz monitorowanie stanu pacjenta, zarówno zdrowego, jak i już chorego.

Najważniejsze czynniki ryzyka skłaniające do regularnych badań w kierunku jaskry to:

starszy wiek,

podwyższone ciśnienie w oku,

znaczna krótkowzroczność,

występowanie jaskry w rodzinie.

Sugerowane badania to badanie dna oka (zawsze!), laserowe metody obrazowania tarczy nerwu wzrokowego i grubości włókien nerwowych w obrębie siatkówki – HRT oraz OCT, a także perymetria. To ostatnie badanie pozwala stwierdzić ubytki w polu widzenia, charakterystyczne dla jaskry. Badania powinny być powtarzane nie rzadziej niż co pół roku.

Poza tym istotne jest prawidłowe leczenie chorób układowych – cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. W tym drugim przypadku, poza prawidłowymi wartościami ciśnienia, pożądane jest też niedoprowadzanie do zbytnich spadków ciśnienia w nocy (zmniejszanie wieczornych dawek leków). Ostatnio mówi się też o zbyt wysokim stężeniu cholesterolu jako czynniku ryzyka jaskry.

Zaleca się zaprzestanie palenia papierosów i unikanie długotrwałych stresów.

Jaskrze sprzyjają też niewyrównana niedokrwistość oraz zaburzenia krzepnięcia, stąd lekarz powinien zwrócić uwagę na wyniki badań krwi.

Podsumowując

Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych są wspólne. Walka z nieprawidłowym stylem życia oraz wcześnie podjęte i skuteczne leczenie to podstawa sukcesu i długiego życia. Na baczności powinny się mieć przede wszystkim osoby starsze. Pamiętajmy o jaskrze, bo choć często nie boli, to jednak okalecza najważniejszy zmysł – wzrok.