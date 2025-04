Jakie nerwy mogą zostać porażone?

Gałka oczna w skutek nierównowagi sił odchyla się w kierunku działania mięśni antagonistycznych. I tak w przypadku porażenie nerwu odwodzącego, który unerwia ruchowo miesień prosty zewnętrzny, dochodzi do przynosowego ustawienia gałki ocznej.

Nerw okoruchowy unerwia wszystkie mięśnie zewnętrzne oka, z wyjątkiem mięśni prostego bocznego i skośnego górnego oraz mięsień dźwigacz powieki górnej. Nerw ten posiada również komponent przywspółczulny odpowiadający za zwężanie źrenicy. Zatem uszkodzenie tego nerwu spowoduje ustawienie gałki ocznej skroniowo, ku dołowi, poszerzenie i areaktywność źrenicy, opadnięcie powieki górnej oraz znaczne upośledzenie ruchów oka w kierunku przywodzenia, ku górze i ku dołowi.

Do izolowanego niedowładu nerwu bloczkowego dochodzi rzadko – najczęściej razem z nerwem okoruchowym. Jednak taka sytuacja manifestuje się odgięciem oka ku górze i do wewnątrz.

Jak rozpoznać zez porażenny?

W przypadku zeza porażennego oko chore nie towarzyszy oku zdrowemu w ruchach gałki ocznej. Z tego powodu ten rodzaj zeza nazywany jest także zezem jawnym nietowarzyszącym.

Kąt odchylenia oczu jest niestały. Przy patrzeniu okiem zdrowym w kierunku, w którym usytuowane jest oko chore kąt ten dąży do zera. Natomiast przy patrzeniu okiem prowadzącym w kierunku działania mięśnia unerwionego przez uszkodzony nerw osiąga maksymalną wartość.

Z tego powodu, pacjent dotknięty tym schorzeniem przyjmuje taką pozycję głowy, aby oko zdrowe ustawione było równolegle do oka zezującego. Jest to objaw charakterystyczny tego rodzaju zeza. Dodatkowo, częstym objawem w zezie porażennym jest podwójne widzenie, które również znika w przypadku kompensacyjnego ustawienia głowy.

Jakie są metody badania zeza porażennego?

Podstawową kwestią w podejrzeniu tego schorzenia jest badanie ruchów i ustawienia oczu pacjenta. W czasie tego badania ustala się, który mięsień jest porażony. Do interpretacji należy brać pod uwagę wyniki kilku prób: badanie ruchów oczu we wszystkich kierunkach, badanie przy naprzemiennym zasłanianiu oczu, ocena pola widzenia obu oczu i dwojenia oraz elektromiografia (EMG) mięśni zewnątrzgałkowych.

