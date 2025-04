Czemu warto się badać?

Jaskra to choroba groźna – może prowadzić do całkowitej ślepoty. Nierzadko przebiega bezobjawowo. Wydaje się to wystarczającym argumentem.

Reklama

Czym jest ciśnienie w oku?

Nie jest ono w żaden sposób tożsame z ciśnieniem tętniczym, mierzonym na ramieniu. Jest to ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, wywoływane przez obecne w niej struktury, zwłaszcza krążącą w komorach oka ciecz wodnistą. Zaburzenie jej odpływu powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Jeżeli utrzymuje się ono przez dłuższy czas i pozostaje nieleczone, niszczy włókna nerwu wzrokowego, co skutkuje zwężeniem pola widzenia, a ostatecznie nieodwracalną ślepotą.

Kiedy badać ciśnienie wewnątrzgałkowe?

Po 40 roku życia, jako forma badania przesiewowego w kierunku jaskry. Ponadto gdy doskwiera nam ból głowy, zwłaszcza zlokalizowany w bliskości oczodołu, bądź ból samego oka, wraz z zaczerwienieniem, spadkiem ostrości wzroku, itp. Może to oznaczać ostry atak jaskry i wymaga natychmiastowej wizyty w szpitalu. Badanie jest też przeprowadzane dodatkowo w przypadku innych chorób oka.

Zobacz też: Na czym polega badanie dna oka?

Reklama

Na czym polega badanie?

Przyrząd służący do mierzenia ciśnienia nazywamy tonometrem. Wyróżniamy kilka jego typów. Najmniej dokładne są tonometry bezdotykowe, tzw. air-puffy, w których pomiar jest dokonywany przez strumień powietrza uderzającego i odbijającego się od gałki ocznej z określoną siłą. Jeżeli jednak zależy nam na dokładności pomiaru, powinniśmy zdecydować się na inny rodzaj badania.

Tonometr Schiotza to mały przyrząd wyposażony, w uproszczeniu, w „stópkę” oraz wskazówkę, która wskaże nam ciśnienie wewnątrz oka. Badany leży na plecach i patrzy na wprost, jego oko jest uprzednio znieczulone za pomocą kropli. Następnie „stópka” jest stawiana na rogówce z lekkim naciskiem. Lekarz odczytuje wartość pomiaru.

Prawidłowe ciśnienie w gałce ocznej nie przekracza 20 mmHg.

Tonometr aplanacyjny Goldmana, to urządzenie bardziej skomplikowane. Badanie odbywa się na siedząco, oczy również są znieczulane. Do worka spojówkowego zakraplany jest tu roztwór fluoresceiny. W tym badaniu lekarz również wywołuje przyrządem nacisk na rogówkę, po czym uzyskuje się wynik pomiaru.

Polecamy: OCT – biopsja bez dotyku

Najdokładniejszy pomiar zapewnia tonometr Pascala. Tu bowiem o pomiarze nie decyduje siła nacisku, a ciśnienie mierzone jest w sposób ciągły przez maszynę, także przystawioną bezpośrednio do rogówki. Eliminowane są zatem błędy nieprawidłowego odczytu czy złej kalibracji (odbywa się automatycznie). Co więcej, wyniku nie zafałszowuje zmienna grubość rogówki pacjentów, nie trzeba więc dokonywać jej osobnego pomiaru (pachymetrii). Nie są tu stosowane krople z fluoresceiną, nie ma więc dodatkowego drażnienia chemicznego oka.