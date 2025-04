Czym kierować się przy zakupie okularów?

Przy wyborze okularów istotna jest nie tylko barwa soczewek, ale również materiał, z jakiego są one wykonane, dodatkowe uszlachetnienia oraz kształt i rodzaj oprawy. Jeżeli chcemy być zadowoleni z okularów powinniśmy je dobierać np. do warunków oświetlenia, w jakich będziemy ich używać najczęściej.

Jeżeli wykazujemy się dużą aktywnością sportową w różnych dziedzinach, może się okazać, że potrzebujemy kilku par okularów. Pamiętajmy, że soczewki sportowe idealne do gry w golfa w pochmurny dzień nie sprawdzą się podczas gry w piłkę na słonecznej plaży.

Jak bronić oczy przed promieniowaniem UV?

Podstawowa zasada mówi, że przy słonecznej pogodzie używa się soczewek o ciemnym zabarwieniu, a przy pochmurnej – o jasnym. Na dodatek dobre okulary muszą nas bezwzględnie chronić przed szkodliwym promieniowaniem UV, obecnym przez cały rok.

Odpowiednia intensywność barwionych soczewek pozwoli nam tak ograniczyć ilość światła docierającego do oka, że uzyskamy optymalną ostrość widzenia i rozróżniania szczegółów.

Na kłopoty… żółty i pomarańczowy

Żółte, pomarańczowe i bursztynowe soczewki o jasnym zabarwieniu, odcinają krótkie promieniowanie niebieskie i dzięki temu stosuje się je w warunkach niedostatecznego oświetlenia, podczas jesiennej szarówki, opadów śniegu, deszczu i mgły.

Okulary z tak zabarwionymi soczewkami zapewnią większy kontrast widzenia, rozjaśnią obraz, redukują olśnienia. Sprawdzą się zarówno w nocy, na sztucznie oświetlonym stoku, jak podczas jazdy rowerem po zacienionym lesie. Jednak wadą tak zabarwionych soczewek będzie to, ze zakłócą nam postrzeganie kolorów natury i nie ochronią nas przed zbyt intensywnym światłem.

Świat przez różowe okulary

Różowe i czerwone soczewki, poprzez blokowanie nieprzyjemnego, niebieskiego światła, zwiększają kontrast i rozjaśniają obraz przy słabym oświetleniu. Nie wywołują zmęczenia przy długotrwałym noszeniu okularów, a niektórych wręcz nastrajają optymistycznie i poprawiają humor. Dedykowane są do uprawiania sportów na śniegu, sportów wodnych, gdyż wyostrzają kontury poprzez zwiększenie kontrastu przedmiotów oglądanych na białym, zielonym lub niebieskim tle.

Zielono mi…

Soczewki w okularach zabarwione na kolor zielony, o wybranej intensywności, mogą być dobrym wyborem dla osób spędzających dużo czasu na powietrzu. Redukują olśnienie, poprawiają kontrast i obniżają uczucie zmęczenia oczu. Wadą ich jest natomiast to, że w niewielkim stopniu zakłócają widzenie rzeczywistych kolorów otoczenia.

Szary, brązowy, czarny… nie takie złe

Na szczególną uwagę zasługują barwienia fizjologiczne. Barwienia te oferowane są w trzech kolorach – brązowym, szarym i czarnym, a każdy z nich - w czterech różnych stopniach intensywności barwy. Soczewki tak zabarwione zapewniają widzenie otoczenia bez żadnych zakłóceń. Idealnie nadają się do okularów przeciwsłonecznych. Umożliwiają doskonałą percepcję barw obserwowanych przedmiotów. Gwarantują wierne odtwarzanie odcieni natury np. koloru nieba, wody i roślinności i chronią przed olśnieniem. Doskonale nadają się do sportów uprawianych w jasne, słoneczne dni.

Barwne, ale niebarwione...

Doskonałym rozwiązaniem dla sportowców, którzy cenią sobie różne aktywności i często zmieniają warunki otoczenia, a nie chcą kupować kilku par okularów - mogą być także soczewki polaryzacyjne, które dzięki specjalnemu filtrowi wygaszą uciążliwe i męczące dla oka odblaski od mokrych i oblodzonych nawierzchni, wody czy śniegu.

Czasami dobrym dla nas wyborem będą soczewki fotochromowe, które automatycznie zmienią stopień zaciemnienia w zależności od warunków oświetlenia.

W sportowych okularach stosuje się również powłoki refleksyjne tzw. lustrzane. Tego rodzaju warstwy nakładane na zewnętrzną powierzchnię soczewek, które mogą mieć różne zabarwienie, redukują olśnienie słoneczne i skutecznie zabezpieczają oczy przed nadmierną ilością światła i szkodliwego UV. Dla wszystkich korzystających z okularów w warunkach silnego nasłonecznienia powłoka lustrzana Flash ma ogromną zaletę – odbijając silne światło słoneczne, zmniejsza zmęczenie oczu i likwiduje uczucie dyskomfortu, wynikającego z gromadzenia się ciepła w przestrzeni pomiędzy okularami a okiem.

Jaką konstrukcję soczewek okularowych wybrać?

W przypadku korekcyjnych okularów sportowych kluczowy jest nie kolor, ale kształt soczewek i opraw. Dobre oprawy przeciwsłoneczne i sportowe dopasowują się do kształtu twarzy, a dzięki znacznemu kątowi wygięcia, chronią oczy nawet przed promieniami docierającymi do oczu z boku lub od góry.

Jednak przy takim kącie zakrzywienia, ustawione skośnie soczewki mogą powodować różne problemy z postrzeganiem (niewyraźny, zniekształcony obraz w strefach bocznych soczewek, przesunięcie widoku). Dlatego podczas realizacji zamówienia producenci nowoczesnych soczewek do okularów sportowych za pomocą specjalnego algorytmu zmieniają wartość korekcji tak, aby była ona właściwa dla wybranej oprawy.

