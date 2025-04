Osoby w podeszłym wieku uważają pogorszenie widzenia za nieunikniony element starzenia, niewymagający kontroli u okulisty. Jednakże pod tym bardzo niespecyficznym objawem kryją się czasem poważne problemy zdrowotne, a ich wczesne wykrycie może okazać się kluczowe dla zachowania wzroku i zdrowia. Do typowych dla seniora schorzeń okulistycznych należą m.in. jaskra, zaćma oraz AMD, a także choroby siatkówki, wynikające z zaburzeń ogólnoustrojowych.

Uniknąć ślepoty

Jaskra jest podstępną chorobą, często nie dającą żadnych objawów aż do momentu utraty wzroku i dlatego tak trudną do wykrycia w początkowym stadium. Na świecie, w tym także w Polsce, opracowano liczne programy badań przesiewowych.

Polski program skierowany jest do osób powyżej 35 r.ż., które nie leczyły się do tej pory na jaskrę oraz nie kontrolowały oczu przez ostatnie 2 lata. W ramach badania przesiewowego okulista ocenia dno oka oraz dokonuje pomiaru ciśnienia w gałce ocznej, a w razie nieprawidłowości kieruje na dalsze badania.

Diagnostyka ta jest bezbolesna i bezpieczna; można ją wykonać we wszystkich poradniach okulistycznych, które mają podpisaną umowę z NFZ. Dodatkowo badanie takie powinno być przeprowadzane u wszystkich osób starszych, zgłaszających się do okulisty w celu korekty okularowej starczowzroczności, szczególnie u pacjentów obciążonych rodzinnym występowaniem jaskry, jak również innymi czynnikami ryzyka.

Okresowa kontrola dla najbardziej zagrożonych

Badanie okulistyczne jest niezastąpionym narzędziem w diagnostyce i monitorowaniu starczego zwyrodnienia plamki (AMD). Powtarzane co 2-3 lata badania dna oka zalecane są u pacjentów, u których istnieją czynniki rozwoju AMD, jak również u tych, u których pojawiły się już pierwsze symptomy choroby. Są one nieodczuwalne dla chorego, ale widoczne dla okulisty. Kontrole pozwalają na śledzenie progresji takich zmian i wdrożenie w odpowiednim momencie postępowania leczniczego.

Od internisty do okulisty

O wizytach u okulisty nie powinni zapominać chorzy na schorzenia internistyczne, takie jak powszechne w grupie seniorów nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca. Regularne kontrole są w tych przypadkach niezbędne, nie tylko ze względu na troskę o zachowanie dobrego widzenia; wnoszą one również istotne informacje na temat choroby podstawowej, jej stadium oraz skuteczności stosowanego leczenia.

W cukrzycy typu 2 (czyli typu dorosłych) pierwsze badanie oczu zalecane jest już w chwili rozpoznania, a następnie powinno być powtarzane z częstością określoną przez lekarza (przynajmniej raz do roku). Z kolei u osób z nadciśnieniem tętniczym, przy prawidłowej kontroli ciśnienia, badanie dna oka należy wykonywać co 2 lata.

