Gorzkie konsekwencje nieleczonej cukrzycy

Obecnie w krajach rozwiniętych, cukrzyca i jej okulistyczne skutki wysuwają się na pierwsze miejsce wśród przyczyn nieodwracalnej, nieurazowej ślepoty. Zmiany wywołane cukrzycą są bardzo zróżnicowane, a czas trwania choroby oraz jakość kontroli poziomu cukru we krwi mają szczególne znaczenie w ich powstawaniu. Mogą one mieć charakter zapalny i wynikać z ogólnoustrojowej podatności cukrzyków na zakażenia. Chorzy są zatem bardziej narażeni na zapalenia spojówek oraz powiek, w tym nawracające i liczne ropnie, zwane jęczmieniami. Cukrzyca przyspiesza także rozwój zaćmy, zarówno w postaci starczej, jak i tzw. zaćmy cukrzycowej.

Retinopatia cukrzycowa niszczy oko

Największe znaczenie przypisuje się jednak retinopatii cukrzycowej. Rozumiemy przez nią schorzenie siatkówki, które wynika z cukrzycowego uszkodzenia jej naczyń, a także zmian w składzie krwi, które predysponują do zmniejszonego przepływu. W przebiegu tego powikłania dochodzi do niekorzystnych następstw o charakterze bądź to niedokrwienia, bądź przesiąkania, a nawet wylewów krwi do struktur oka.

Szereg zjawisk uruchomionych w ten sposób może mieć swój fatalny finał w tzw. odwarstwieniu siatkówki, „wylaniu się” krwi do wnętrza oka i w rozwoju jaskry. Wcześniej czy później zniszczenia w narządzie wzroku są na tyle duże, że uniemożliwiają widzenie. Dlatego tak istotne jest wczesne wykrywanie i leczenie retinopatii, czemu mają służyć powtarzane w tej grupie chorych przesiewowe badania okulistyczne. W leczeniu stosuje się głównie zabiegi laserowe.

Nie można zapominać jednak, że właściwa kontrola cukrzycy jest niezbędnym elementem postępowania tak profilaktycznego, jak i terapeutycznego w każdym z jej powikłań.

Wielka trójka

Nierzadko zdarza się, że cukrzycy towarzyszy nadciśnienie tętnicze oraz miażdżyca wielu tętnic, co czyni problem podwójnie trudnym. Ze swej strony nieprawidłowości te mają wpływ na siatkówkę, jak również potęgują destrukcyjny wpływ cukrzycy. Tzw. retinopatia nadciśnieniowa rozwija się zarówno u pacjentów, którzy przez lata mieli podwyższone wartości ciśnienia, jak i u tych, u których dochodzi do nagłego i znacznego ich wzrostu (zwanego przełomem nadciśnieniowym). Wspólną cechą tych problemów jest brak odpowiedniej terapii hipotensyjnej (czyli obniżającej ciśnienie). Dlatego podstawową zasadą w ochronie wzroku przed chorobami cywilizacyjnymi jest wczesne, właściwe i skrupulatne ich leczenie oraz kontrola, w tym także regularne wizyty u okulisty.

