Okulary – wciąż podstawowy sposób korekcji

Wyrównanie wady wzroku za pomocą okularów polega na użyciu specjalnej soczewki, która w zależności od wady wzroku będzie rozpraszała lub skupiała promienie świetlne.

Soczewki rozpraszające – wypukłe, stosuje się u osób z krótkowzrocznością. W tej wadzie wzroku gałka oczna pacjenta jest zbyt długa (lub rzadziej: promienie skupiane są zbyt mocno) i obraz powstaje przed siatkówką. Zastosowanie szkieł rozpraszających powoduje, że obraz powstaje nieco dalej – w tym wypadku na siatkówce umożliwiając ostre widzenie.

Soczewki skupiające natomiast przepisuje się dalekowidzom, u których promienie świetlne zbiegają się za siatkówką. Oddzielną grupę pacjentów stanowią osoby astygmatyzmem. Korekcja takiej wady wymaga użycia tzw. szkieł cylindrycznych. Za pomocą takich szkieł nie udaje się niestety wyrównać ciężkich postaci tej choroby, która wymaga oddzielnego postępowania.

Szkła kontaktowe

Szkła kontaktowe działają w podobny sposób co okulary, są jednak bardziej wygodne i, co jest kwestią gustu, mają lepszy efekt kosmetyczny. Warto jednak wiedzieć, że by uniknąć infekcji oka wymagają staranności jeśli chodzi o warunki ich zakładania i przechowywania.

Soczewki nakłada się bezpośrednio na rogówkę. Niestety należy pamiętać, że niektóre osoby źle lub w ogóle nie tolerują tej formy korekcji wady wzroku.

Zabieg chirurgiczny z użyciem lasera

Zabiegi operacyjne wad wzroku zyskują coraz większą popularność. Spowodowane jest to ich rosnącym bezpieczeństwem i dostępnością. W skrócie zabiegi polegają na modelowaniu laserem powierzchni rogówki. Sama operacja jest nieodwracalna i nie chroni przed naturalnymi skutkami starzenia się oka. Zabieg może być stosowany u wszystkich pacjentów z ustabilizowaną wadą wzroku u których nie istnieją inne przeciwwskazania.