Objawy jaskry prostej

Postać ta ma zazwyczaj przebieg skąpoobjawowy i jest wykrywana albo w postaci bardzo zaawansowanej albo przypadkowo. W przebiegu choroby narastają ubytki w polu widzenia. Początkowo są one na tyle małe, że chory może ich sobie nie uświadamiać. Niestety opóźnia to tylko zgłoszenie się do lekarza.

Wraz z postępem choroby zmienia się kształt pola widzenia chorego. W zaawansowanej postaci prawidłowa pozostaje jedynie środkowa część pola widzenia – które przybiera kształt lunetowaty. Niestety, jeżeli w porę nie zostanie wdrożone odpowiednie leczenie znika także i ta cześć oraz dochodzi do utraty wzroku (warto przy tym wiedzieć, że w jaskrze prostej choruje obydwoje oczu).

Jaskra o wąskim kącie przesączania

Pacjenci z tą postacią choroby mają większą szansę na wczesne trafienie pod opiekę lekarską. Zakres i nasilenie dolegliwości zależą w tym przypadku od stopnia zwężenia kąta przesączania i wysokości ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Głównym objawem zgłaszanym przez pacjentów są dolegliwości bólowe. Pacjent odczuwa silny ból zlokalizowany w gałce ocznej, który może promieniować do skroni. Gałka oczna u takich chorych jest twarda a samo oko mocno przekrwione. Występują także zaburzenia widzenia, a konkretnie koła tęczowe w okół źródeł światła i obniżenie ostrości wzroku.

Jak wspomniano wcześniej nasilenie objawów zależy od stopnia zwężenia odpływu, co oznacza, że u chorych z podostrą postacią choroby będą to np. okresowe bóle głowy lub oka, natomiast pacjent z nagłym, całkowitym zamknięciem kąta przesączania będzie skarżył się na bardzo silny ból i zaburzenia widzenia.

