Postępowanie terapeutyczne w tej najczęstszej postaci zeza składa się z trzech elementów: usunięcia przyczyny słabego widzenia, przeciwdziałania niedowidzenia chorującego oka a w ostateczności chirurgicznej korekcji odchylenia gałki ocznej.

Leczenie należy rozpocząć możliwie wcześnie po rozpoznaniu – nawet u bardzo małych dzieci. Podstawową kwestią jest usunięcie przyczyny słabego widzenia, ponieważ wada refrakcji jest najczęstszą przyczyną zeza. Korekcja wady refrakcji powinna być dobrana pod kątem przeciwdziałania niedowidzeniu oka zezującego uwzględniając rodzaj oraz przyczynę zeza.

Wyłączyć lepsze, aktywować gorsze

Bezpośrednie leczenie niedowidzenia polega na wyłączaniu z procesu widzenia oka dominującego. Najprostszym sposobem na mobilizację oka zezującego do aktywnego udziału w procesie widzenia jest zasłonięcie oka prowadzącego. Wykonuje się to poprzez założenie zasłonki na okulary, która musi szczelnie zasłaniać oko lub zaklejanie oka szczelnymi obturatorami przyklejanymi do skóry. Tego typu zasłony powinny być stosowane przy znacznym niedowidzeniu przez około sześć godzin dziennie. Przy słabszym niedowidzeniu czas obturacji należy skrócić. Zasłonka powinna być noszona podczas normalnej aktywności dziennej, ponieważ podczas jej noszenia zalecana jest duża aktywność wzrokowa.

U małych dzieci leczenie metodą zasłaniania już po kilku tygodniach może przynieść dobry efekt terapeutyczny – poprawę widzenia oraz powrót fiksacji dołeczkowej. U dzieci starszych trudniej jest osiągnąć szybką poprawę wady, a trudność ta zwiększa się z wiekiem. Po skończeniu ośmiu lat leczenie niedowidzenia jest już bardzo trudne, a rokowanie niepewne.

Leczenie operacyjne

Chirurgiczna korekcja zeza ma na celu uzyskanie prawidłowego ustawienia gałek ocznych, co umożliwia ćwiczenia widzenia obuocznego, Po operacji należy ćwiczyć mięśnie zewnątrzruchowe oraz konwergencję.

