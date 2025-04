Zalety szkieł kontaktowych – nie tylko wygoda

Chociaż większość osób używa tego typu korekcji ze względu na efekt kosmetyczny (co jest kwestią względną) to szkła kontaktowe mają też inne zalety. Po pierwsze, za ich pomocą możliwe jest skompensowanie wad niekorygowalnych za pomocą okularów. Chodzi tu zwłaszcza o astygmatyzm, choć nie tylko, a także wady u osób z bardzo dużą różnicą między obydwoma oczami.

Wygoda jest także ważnym czynnikiem mającym wpływ na wybór tej formy korekcji. W przeciwieństwie do osób noszących okulary, pacjenci z soczewkami kontaktowymi mogą swobodnie uprawiać sport; co więcej ich pole widzenia nie jest w żaden sposób ograniczone. Co więcej nie ma problemu z zaparowanymi szkłami czy nienadążaniem za ruchem oczu, co jest nie bez znaczenia dla prowadzących aktywny tryb życia.

Czy szkła kontaktowe są dobre dla każdego?

Niestety, istnieją pewne przeciwwskazania do stosowania szkieł kontaktowych. Po pierwsze ograniczeniem ich użytkowania są miejscowe stany zapalne i podrażnienia oka. Oznacza to, że nie można stosować szkieł kontaktowych podczas stanów zapalnych oka – a więc np. zapalenia spojówek, ale także reakcji alergicznych. Zwłaszcza skłonność do alergicznego zapalenia spojówek wydaje się być częstym przeciwwskazaniem do stosowania tej formy korekcji.

Innym przeciwwskazaniem uniemożliwiającym stosowanie szkieł kontaktowych jest tzw. zespół suchego oka. Zespół ten może być wywołany przez bardzo różnorodne przyczyny – takie jak np. nadmierna eksploatacja oczu, czynniki środowiskowe czy niektóre leki. Wspólnym mianownikiem tych dolegliwości jest przewlekłe podrażnienie oczu, a co za tym idzie ból, zaczerwienienie oka i dyskomfort.

Co więcej, nawet pacjenci, u których nie ma przeciwwskazań do noszenia szkieł mogą czasowo wymagać odstąpienia od ich użycia ze względu na okresy zmniejszonej odporności organizmu czy pracę w warunkach wysuszających czy drażniących oczy.