Istotą jaskry jest zaburzenie przemian metabolicznych w komórkach, które tworzą nerw wzrokowy. Jedną z przyczyn jest niedotlenienie, wynikające z zaburzeń krążenia krwi oraz tzw. cieczy wodnistej w oku. Zniszczenie włókien nerwu odbija się licznymi konsekwencjami.

To, co jest istotne z punktu widzenia wykrycia tej choroby, to bardzo charakterystyczny obraz tarczy nerwu wzrokowego, czyli miejsca, w którym nerw opuszcza gałkę oczną.

Skomplikowana choroba

Jaskra nie jest jednorodną jednostką chorobową, ale całą grupą schorzeń, rozwijających się w oczach zdrowych lub już dotkniętych jakimś problemem. Najczęstszą postacią, rozpoznawaną najczęściej u ludzi po 65 r. ż., jest tzw. jaskra pierwotna otwartego kąta przesączania (w skrócie JPOK). Rozwija się ona w oczach o prawidłowej budowie. Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku jaskry z tzw. zamkniętym kątem przesączania. Jednym z głównych czynników wywołujących jaskrę jest zbyt wysokie ciśnienie cieczy, wypełniające gałkę oczną. Co prawda, właściwy poziom tego ciśnienia nie jest dokładnie określony (ze względu na dużą zmienność osobniczą).

Co łączy oko z sercem?

Oprócz czynników genetycznych, wpływ na rozwój jaskry mają choroby układu krążenia, takie jak nadciśnienie tętnicze, zawał serca, udar mózgu i cukrzyca. Podczas zaburzeń zachodzących w całym organizmie, dochodzi do nieprawidłowości krążenia krwi w siatkówce. Wpływ ten zaznacza się szczególnie u osób w podeszłym wieku, u których wyżej wymienione schorzenia są powszechne.

Dostrzec wroga

Podstępność jaskry wynika z braku dolegliwości w początkowym okresie choroby. Dlatego też jest ona często rozpoznawana przypadkowo, niestety nierzadko już w okresie nieodwracalnych ubytków w polu widzenia. Jaskra rozwija się obustronnie, lecz nierównomiernie, a ponieważ widzimy obuocznie, powoduje to kompensację ubytków z jednego oka przez drugie. Do wykrycia takich zmian niezbędne jest badanie widzenia przez każde oko z osobna. Aktualnie okulista ma do dyspozycji szereg narzędzi w celu oceny zaawansowania i progresji choroby, jednak kluczową kwestią pozostaje wczesne „wytropienie” jaskry. Dzięki temu może on zalecić stosowanie leków obniżających ciśnienie w gałce ocznej, które, przyjmowane dożywotnio i we właściwy sposób, są często w stanie zahamować postęp choroby i ochronić starszą osobę przed utratą wzroku aż do końca życia. W razie niepowodzenia farmakologii, alternatywą są zabiegi laserowe lub chirurgiczne.

