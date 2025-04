Czemu decydujemy się na korekcję?

Korekcja laserowa to najskuteczniejszy sposób na trwałe usunięcie wady wzroku oraz metoda, dzięki której można zapomnieć o noszeniu okularów czy soczewek kontaktowych. Motywacje tych, którzy poddają się laserowej korekcji wzroku są bardzo różne. Dla jednych zabieg jest koniecznością – wymogiem, jaki stawiają przed nimi praca i obowiązki zawodowe. Dla innych najważniejszym argumentem jest wygoda oraz lepsza jakość życia.

Dla kogo laser?

Laserowej korekcji wzroku mogą się poddać osoby, które ukończyły 21. rok życia, ponieważ dopiero w tym czasie mamy pewność, że wada się ustabilizowała.

Bez znaczenia jest natomiast jej rodzaj – laserowa korekcja likwiduje równie skutecznie wady minusowe jak i plusowe, oczywiście w pewnych ramach. Określony przez Europejskie Towarzystwo Chirurgów Refrakcyjnych, a obowiązujący także w polskich szpitalach ekwiwalent sferyczny wynosi od -8 do +4.

Procedura wymaga przeprowadzenia szeregu badań kwalifikacyjnych, które w pierwszej kolejności pozwalają ocenić możliwości przeprowadzenia korekcji, a w przypadku zakwalifikowania pacjenta służą lekarzowi do wyboru optymalnej metody. Wykonanie operacji wyklucza grupa przeciwwskazań immunologicznych, reumatologicznych czy dermatologicznych.

Konsultację rozpoczyna szczegółowy wywiad i rozmowa z pacjentem na temat jego motywacji oraz oczekiwań co do samej procedury. Kolejne kroki to już ściśle medyczne badania opisujące szczegółowo wadę wzroku, a także opisujące parametry gałki ocznej, niezbędne do wykonania precyzyjnego zabiegu przez laser.

Czy zabieg jest bezpieczny?

Zabieg jest bezbolesny i trwa bardzo krótko. Najprościej rzecz ujmując, polega on na odpowiednim wymodelowaniu rogówki i nadaniu jej specjalnego kształtu – takiego, który pozwala światłu prawidłowo dotrzeć do siatkówki i odpowiednio akomodować wszystkie odległości. Laser operuje jedynie w obszarze samej rogówki, nie docierając do żadnych głębszych partii oka, a nawet wewnętrznej części peryferyjnej samej rogówki.

Bezpieczeństwo i precyzję zabiegu zapewnia zaawansowana technologia eye-trackingu, dzięki której laser potrafi natychmiast reagować na zmianę położenia oka i śledzić ruchy gałki.

Jak działa laser?

Tłumacząc działanie lasera należy najpierw opisać sam charakter wady – w przypadku krótkowzroczności uwypuklenie rogówki w jej centrum jest zbyt duże lub oś gałki jest zbyt długa, przez co promienie świetlne lokalizują się przed siatkówką. W efekcie, tworzony w ten sposób obraz jest nieostry (widzimy wyraźnie tylko to co jest blisko). Laserowa korekcja wzroku dotkniętego tym defektem polega na spłaszczeniu środkowej części rogówki i nadaniu jej odpowiedniej krzywizny.

Natomiast osoby borykające się z problemem dalekowzroczności (nadwzroczności) nie widzą ostro obszaru w bliskiej odległości. Jest to wynikiem sytuacji, w której rogówka jest zbyt płaska w środkowej części lub oś gałki jest zbyt krótka i promienie światła są skupiane za siatkówką. Laser zbiera paracentralnie tkanki z części rogówki w celu uwypuklenia jej części centralnej.

Czy zabieg trzeba powtarzać?

Korekcja laserowa wady wzroku to zabieg jednorazowy. W szczególnych przypadkach zdarza się konieczność wykonania rekorekcji, ale dotyczy ona bardzo wąskiego grona pacjentów. Przeprowadzany jest jedynie w znieczuleniu miejscowym i bez potrzeby hospitalizacji – po kilku godzinach można normalnie wrócić do domu. Przez krótki okres rekonwalescencji (gojenie nabłonka) należy jedynie nosić specjalne soczewki lecznicze.