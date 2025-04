Co więcej, chociaż jeszcze nie wszystkie czynniki powodujące rozwój choroby są poznane, to udowodniono pewny wpływ co najmniej kilku z nich na zachorowanie. Oznacza to, że niektóre grupy osób są szczególnie narażone i należy wśród nich prowadzić badania profilaktyczne.

Czynniki rodzinne

W badaniach wykazano, że szansa zachorowania znacząco wzrasta, jeżeli wśród krewnych pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo) znajduje się osoba chora. Ma to związek głównie z czynnikami genetycznymi, które nie są jak dotąd w pełni zbadane. Jeżeli chorych jest obydwoje rodziców wskazane są regularne badania profilaktyczne już w młodym wieku.

Wiek

Wiek jest drugim najważniejszym czynnikiem ryzyka zachorowania na jaskrę. Obecnie uważa się, że granicą, od której ryzyko zachorowania znacząco wzrasta jest około 40 lat. Ma to ma związek nie tylko ze starzeniem się organizmu, ale także z współwystępowaniem innych patologii m.in. retinopatii cukrzycowej, a także chorób układu krążenia.

Choroby współistniejące

Do większego zagrożenia jaskrą usposabia zwłaszcza nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze oraz cukrzyca. Co ciekawe jeżeli chodzi o choroby układu krążenia to szkodliwe wydaje się być zwłaszcza obniżone ciśnienie tętnicze krwi a także nocne spadki ciśnienia u chorych leczonych z powodu jego podwyższonego poziomu. Współwystępowanie cukrzycy wiąże się natomiast ze zmianami w tarczy nerwu wzrokowego i uszkodzeniami w obrębie siatkówki.

Na rozwój jaskry mogą mieć także wpływ niektóre stosowane leki m.in. kortykosteroidy a także leki cholinolityczne (stosowane np. w leczeniu choroby Parkinsona). W przypadku współwystępowania jaskry leki te należy stosować po konsultacji z okulistą.

Wady wzroku

Jeżeli chodzi o wady narządu wzroku to do jaskry usposabia zwłaszcza krótkowzroczność, a także niektóre rzadkie, wrodzone wady.

