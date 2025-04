Najczęściej operacje okulistyczne wykonuje się przy zaćmie. Polegają one na wymianie zmętniałej, nieprzejrzystej soczewki na nową. Miliony osób rocznie decydują się na ten zabieg. Jest to jednocześnie procedura bezpieczna i możliwa do zastosowania u prawie każdego pacjenta. Potwierdzają to ostatnie polskie doniesienia o pomyślnym przebiegu operacji u 101-letniej kobiety. Współistniejące choroby internistyczne, które są adekwatne dla danego wieku zazwyczaj nie stanowią ograniczenia dla tej metody. Istnieją wielkie nadzieje, że rozwój chirurgicznego leczenia zaćmy pozwoli na wszczepianie coraz bardziej zaawansowanych soczewek, czyli takich, które będą w stanie jak najskuteczniej naśladować zdolności naturalnej soczewki.

Laser i skalpel a wady wzroku

Zabiegowym leczeniem wad wzroku zajmuje się tzw. chirurgia refrakcyjna. Większość tych operacji wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu mogą być stosowane także u ludzi starszych, często już obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi. U osób w podeszłym wieku duże znaczenie mają metody laserowe i operacyjne leczenia starczowzroczności. Najczęściej stosowana jest korekcja dotycząca rogówki, wykonywana metodą laserową (w skrócie LASIK). Możliwe są także zabiegi na twardówce oraz wymiana soczewki na implant o pożądanych właściwościach.

Kilka operacji jaskry

Chirurgię oka stosuje się także w leczeniu jaskry, zwłaszcza w momencie, gdy metody farmakologiczne oraz zabiegi laserowe są niewystarczające. Operacje takie polegają na wytworzeniu drogi odpływu dla cieczy wodnistej oka (żeby zmniejszyć jej ciśnienie), bądź to do naczyń krwionośnych, bądź między dwie (przednią i tylną) komory samego oka. Nieskuteczność tych metod może stwarzać konieczność dodatkowego wszczepienia tzw. sztucznej przetoki filtrującej, czyli umieszczenia w oku rurki, dzięki której droga odpływu dla płynu w oku nie będzie się zamykać. Są to jednak zabiegi bardziej ryzykowne.

I wiele innych

W chorobach tzw. tylnego odcinka oka, podstawowym zabiegiem chirurgicznym jest tzw. witrektomia, czyli usunięcie ciała szklistego. Ciało szkliste stanowi przejrzystą, galaretowatą substancję, która wypełnia wnętrze gałki ocznej. Da się je z powodzeniem zastąpić olejem silikonowym, odpowiednimi płynami lub mieszaniną gazów. Zabiegi takie przeprowadza się u osób, u których doszło do trwałego zniszczenia ciała szklistego, np. w wyniku wylewu do niego krwi (m.in. u cukrzyków).

Operację przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym, a jej efekt zależy głównie od rodzaju i nasilenia uszkodzeń sprzed zabiegu. Dlatego też nawet właściwie przeprowadzony zabieg nie gwarantuje niestety poprawy widzenia.