Na czym polega laserowa korekcja wad wzroku?

Zabieg polega na modelowaniu powierzchni rogówki za pomocą promienia lasera. Rogówka jest błoną stanowiącą najbardziej zewnętrzną warstwę oka - tę, która ma kontakt ze środowiskiem. Oprócz funkcji ochronnej ma ona, wraz z soczewką, także za zadanie skupiać promienie światła. W zdrowym oku promienie te skupiają się na siatkówce. Jeżeli z jakiś powodów sytuacja taka nie ma miejsca - np. gdy rogówka skupia promienie zbyt słabo, to obraz powstaje przed lub za siatkówką i jest niewyraźny. U takich osób modelowanie rogówki pozwala ją spłaszczyć - by słabiej załamywała światło lub uwypuklić - co pozwala na korekcję dalekowzroczności.

Komu możemy pomóc laserem?

Promieniem lasera można także skorygować niesymetryczny kształt rogówki u pacjentów z astygmatyzmem. Warto także wiedzieć, że korekcji można także poddać nakładające się na siebie wady np. krótkowzroczność + astygmatyzm.

Co ciekawe, laserowa korekcja wad wzroku umożliwia pomoc pacjentom, którym ze względu na dużą wadę wzroku (albo jej złożoność) nie można skorygować wady za pomocą szkieł korekcyjnych. Ponadto, laserowa korekcja wad wzroku umożliwia pracę pacjentom, którzy ze względów zawodowych nie mogą nosić okularów.

Czy laserowa korekcja wzroku jest bezpieczna?

Generalnie zabieg jest bezpieczny, prosty i rzadko zdarzają się komplikacje. Nie zmienia to faktu, że jak każdy zabieg ma pewne ryzyko niepowodzenia. Wydaje się, że szczególny nacisk należy położyć na wybór renomowanej kliniki, gdzie przeprowadza się zabieg. Warto się wcześniej zapoznać z opiniami pacjentów leczonych w danej klinice. Kluczową rolę odgrywa także odpowiednia kwalifikacja do zabiegu.

Czy laserowa korekcja wad wzroku jest kosztowna?

W zależności od wybranej metody i kliniki ceny wahają się od 2000 do nawet 4000zł za jedno oko. Należy przy tym wiedzieć, że poszczególne metody różnią się od siebie np. czasem rekonwalescencji czy bolesnością.

