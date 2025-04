Dlaczego zez się ukrywa?

Patologia ta zdarza się dość często w populacji. Podstawą zeza ukrytego jest zaburzenie równowagi mięśni ocznych. Nierównowaga ta polega na tym, że jedna grupa: przywodziciele lub odwodziciele jest silniejsza od swoich antagonistów. Jednym słowem, odpowiednia grupa mięśni wykonuje nieustannie wzmożoną pracę, aby osiągnąć prawidłową fuzję (scalenie) obrazu.

W zależności od kierunku zbaczania oka wyróżniamy zbaczanie na zewnątrz, do wewnątrz, ku górze i ku dołowi. Stosunkowo rzadkim typem zeza ukrytego jest tzw. cyclophoria, czyli rotacyjne przemieszczanie się osi oka.

Kiedy zez przestaje się ukrywać?

Istnieje szereg miejscowych oraz ogólnoustrojowych przyczyn, które powodują dekompresję zeza ukrytego. Do najczęstszych przyczyn miejscowych należą różnowzroczność, osłabienie ostrości widzenia jednego z oczu, stałe napięcie akomodacji z powodu nadwzroczności oraz przedłużająca się terapia w postaci przysłonięcia jednego oka u dzieci. Z przyczyn ogólnych należy wymienić urazy głowy, stres, zmęczenie psychiczne i choroby zakaźne wieku dziecięcego.

Jak leczyć to schorzenie?

Należy pamiętać, iż zezujące oko nie jest jedynie problemem estetycznym. Zez może spowodować utratę zdolność widzenia – by uniknąć podwójnego widzenia mózg tłumi obraz z oka ustawionego nieprawidłowo. Jeśli jednak mózg nie wyłączy odbierania informacji z zezującego oka, chory może mieć problemy z orientacją w przestrzeni, cierpieć na bóle głowy i mdłości.

Leczenie zeza ukrytego polega na wyrównaniu wad refrakcji oczu, ćwiczeniach fuzji lub stosowaniu szkieł przesuwających obraz umożliwiając w ten sposób fuzję obrazu. Do tego celu używa się szkieł pryzmatycznych.

Niekiedy, w przypadku złej odpowiedzi na powyższe leczenie, może dojść do powstania trwałego, jawnego zeza. W tych przypadkach konieczna jest jak najszybsza operacja, aby nie dopuścić do utrwalenia się nieprawidłowego widzenia obuocznego.

