Podstawy

Zasady działania są niezwykle proste. Lampa szczelinowa, czyli biomikroskop, jest wyposażona w układ powiększający oraz ruchome źródło światła. Badający może regulować intensywność światła, jego kształt oraz kolor. Pytanie – po co? Otóż, pomimo swej prostoty, jest to bardzo wygodny przyrząd do oceny przedniego odcinka oka – od spojówek poprzez rogówkę, tęczówkę, soczewkę, aż do ciała szklistego. Powiększenie, które także można regulować, zapewnia dokładniejszą ocenę oka pacjenta.

Jak wygląda badanie?

Pacjent siada przy urządzeniu i opiera brodę oraz czoło na podpórkach. Po drugiej stronie siada lekarz. Badany jest proszony o unieruchomienie głowy oraz w miarę rzadkie mruganie, co niektórym osobom sprawia pewne kłopoty, gdyż światło biomikroskopu może razić. Lekarz wykonuje badanie osobno dla każdego oka, co trwa najwyżej kilka minut (zazwyczaj krócej). Wynik jest przedstawiony w formie opisu słownego.

Dla kogo jest to badanie?

Podobnie jak kontrola ostrości wzroku, badanie w lampie szczelinowej powinno się odbyć podczas niemal każdej wizyty u okulisty, zwłaszcza w warunkach izby przyjęć.

Biomikroskop jest przydatny w razie urazu, zwłaszcza przy podejrzeniu obecności ciała obcego, w monitorowaniu infekcji, gdy poszukujemy owrzodzeń, zmętnień, blizn, itp. Dzięki niemu możemy także przyjrzeć się dokładniej zmianom pigmentowym czy też naczyniowym w tęczówce. Bardzo często są w ten sposób badani pacjenci z zaćmą (zmętnienie soczewki) – zarówno przed, jak i po leczeniu operacyjnym.

Co jeszcze?

Dzięki zastosowaniu dodatkowej soczewki, możliwa jest także ocena tylnego odcinka oka (dna oka), zwłaszcza po rozszerzeniu źrenicy. Pewną modyfikacją są biomikroskopy wyposażone w tor wizyjny, dzięki któremu obraz można obserwować nie tylko przez okular mikroskopu, ale także na ekranie monitora (dodatkowa możliwość nagrania filmu).

Podsumowując

To proste i bezbolesne badanie już dawno weszło do kanonu diagnostyki okulistycznej. Jego bezpieczeństwo warunkuje także możliwość wielokrotnego powtarzania czynności, w razie potrzeby.