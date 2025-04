OCT - o co chodzi?

Dość zagadek. Badanie OCT polega na uwidocznieniu na monitorze komputera przekrojów wybranych elementów oka, przede wszystkim siatkówki. Przekroje mogą dotyczyć bardzo małych „wycinków” oka, rzędu kilkudziesięciu mikrometrów. Wszystko dzieje się w sposób nieinwazyjny. Nazwa „tomografia” kojarzy nam się z promieniami rentgenowskim. Jednak nie w tym przypadku. Tu wykorzystywane są promienie bliskie światłu podczerwonemu. Nie mamy zatem do czynienia z potencjalnie niebezpiecznym promieniowaniem jonizującym. Dzięki temu badanie może być wielokrotnie powtarzane.

Czy to boli?

Badanie oczywiście nie jest bolesne, trwa jedynie kilka minut. Wykonuje się je w pozycji siedzącej. Zazwyczaj przed badaniem zakraplane są do worka spojówkowego krople rozszerzające źrenicę. OCT nie wymaga specjalnego przygotowania, poza uniwersalną uwagą, że do okulisty należy przychodzić bez intensywnego makijażu, zwłaszcza wokół oczu.

Co możemy zbadać?

OCT jest stosowane przede wszystkim do oceny struktur dna oka, a zatem siatkówki z uwzględnieniem rejonu plamki oraz włókien i tarczy nerwu wzrokowego. Badanie jest przeprowadzane zarówno w diagnostyce, jak i przy kwalifikacji do leczenia chirurgicznego w obrębie siatkówki, ciała szklistego oraz w monitorowaniu stanu pacjenta po zabiegu.

OCT to dobra alternatywa względem angiografii fluoresceinowej dla osób, którym nie można podać dożylnie fluoresceiny. Mowa tu przede wszystkim o pacjentach z niewydolnością nerek.

Jakie są wskazania do badania OCT?

OCT jest stosowane w wielu schorzeniach, takich jak:

zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD),

makulopatia cukrzycowa,

centralna retinopatia surowicza,

otwory bądź zrosty w obrębie siatkówki,

obrzęk plamki,

nowotwory wewnątrzgałkowe,

jaskra.

