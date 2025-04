Im ciemniejsze oczy, tym mniej wrażliwe na ultrafiolet. Duża ilość barwników w tęczówce przepuszcza bowiem mniej światła w głąb oka. Mimo to, osoby z piwnymi czy czarnymi oczami potrzebują okularów przeciwsłonecznych tak samo jak niebieskoocy. Należy je zakładać zwłaszcza między godziną 11 a 14, bo wtedy słońce operuje najmocniej. Warto pamiętać, że okulary przeciwsłoneczne powinny być dobrej jakości - czyli mieć szkła w filtrami pochłaniającymi ultrafiolet. Najlepiej udać się po nie do optyka. Tanie modele sprzedawane na ulicy nie tylko nie chronią oczu, ale wręcz im szkodzą, bo za ciemnymi szkłami źrenica się rozszerza i wpuszcza do oka większa dawkę ultrafioletu.

