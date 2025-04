Czym jest odklejenie się siatkówki?

Odklejenie się siatkówki to powstanie przerwy między dwoma warstwami tylnej części oka – siatkówką i leżącą tuż pod nią naczyniówką. Aby dobrze zrozumieć mechanizm tego schorzenia, należy przyjrzeć się bliżej anatomii oka. Naczyniówka to błona, która zaopatruje siatkówkę w krew, a siatkówka jest odpowiedzialna za widzenie.

Rozwarstwienie między nimi może powstać w wyniku wylewu krwi lub płynu z ciała szklistego. W konsekwencji, siatkówka zostaje pozbawiona dopływu krwi, co może prowadzić do jej nieodwracalnego uszkodzenia i utraty wzroku.

Kiedy może dojść do odklejenia się siatkówki?

Odklejenie się siatkówki może być konsekwencją urazu okolicy oka lub oczodołu bądź też pojawić się samoistnie u osób predysponowanych, przy normalnej codziennej aktywności. Bardziej podatne na to schorzenie są osoby krótkowzroczne, a także osoby z już istniejącymi patologiami oka np. cukrzycy z zaawansowaną retinopatią. Niewielka część przypadków odklejenia siatkówki ma miejsce po zabiegach okulistycznych np. po operacji zaćmy.

Jakie są objawy?

Najczęstsze objawy odklejenia siatkówki to różnego stopnia zaburzenia widzenia. Może to być ograniczenie pola widzenia, opisywane jako czarna zasłona. Nierzadko są to zauważane przez chorego błyski lub plamki.

Odklejenie siatkówki nie boli! W niektórych przypadkach początek choroby jest całkowicie bezobjawowe. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, ponieważ odklejanie się siatkówki postępuje, a pacjent zauważa niepokojące objawy dopiero w późnym stadium, gdy doszło już do nieodwracalnego uszkodzenia siatkówki.

Co robić?

Praktycznie każde nagłe zaburzenia widzenia powinny skłonić do natychmiastowej konsultacji z lekarzem. Jeśli doszło do urazu okolicy oka, należy przerwać wykonywanie bieżących czynności, odpocząć, nie pochylać nisko głowy.

Gdy tylko pojawi się coś niepokojącego np. ograniczenie pola widzenia, mroczki lub błyski przed oczami, trzeba niezwłocznie udać się do lekarza.

Jakie leczenie?

Odklejenie się siatkówki można zdiagnozować za pomocą prostego badania dna oka. Leczenie prawie zawsze jest operacyjne i zależy od rodzaju oraz rozmiaru odklejenia się siatkówki – czy jest ono brzeżne, czy ma raczej charakter punktowego ubytku w siatkówce. Techniki zabiegowe to przede wszystkim laseroterapia oraz podanie do oka specjalnej substancji, która „przyciska” odklejoną siatkówkę do naczyniówki

