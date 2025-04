Na co trzeba zwracać uwagę, wybierając okulary dla dziecka?

Przede wszystkim na materiał, z jakiego wykonano soczewki. Powinien on być odporny na stłuczenia. Takie właściwości mają materiały organiczne, miedzy innymi poliwęglan, z którego wykonuje się butelki dla niemowląt, czy trivex.

Okulary powinny też mieć antyrefleks – zwiększa on przejrzystość szkieł, likwidując odblaski światła od ich powierzchni. Dzięki temu można zniwelować efekt szybkiego męczenia się oczu. Ponadto soczewki z powłoką antyrefleksyjną są odporniejsze na zarysowania, łatwiej się czyszczą i mniej zaparowują.

A czy ciężar okularów ma jakieś znaczenie?

Oczywiście. Okulary dla dzieci powinny być lekkie, dlatego ich oprawki również powinny być wykonane z materiałów organicznych (plastikowych). Takie oprawki są znacznie lżejsze od tych wykonanych z materiałów mineralnych (szklanych).

Na ciężar okularów wpływa również wielkość soczewek – powinny więc mieć one niewielką średnicę.

Czym jeszcze warto się kierować w wyborze okularów?

Dzieci przebywają dużo na świeżym powietrze, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, dlatego doradzałabym wybór okularów z soczewkami, które chronią przed szkodliwym promieniowaniem UV oraz olśnieniem słonecznym. Na szczęście większość szkieł dobrej jakości (także te bezbarwne) ma już taką funkcję.

Do 18. roku życia absorbujemy około 80% dawki promieniowania UV, na jaką narażone są nasze oczy w ciągu całego życia. A więc ich ochrona w słoneczne dni powinna stać się nawykiem, takim samym jak stosowanie kremów z filtrem UV do ochrony skóry.

O czym warto pamiętać wybierając okulary przeciwsłoneczne?

Wybierając okulary przeciwsłoneczne bądźmy szczególnie ostrożni. Unikajmy przyciemnianych okularów niskiej jakości. Dlaczego? Źrenica, mając przed sobą zaciemnione szkło, automatycznie się rozszerza, by wpuścić więcej światła. Jeśli okulary są niskiej jakości, do oka dociera więcej szkodliwego UV. Takie okulary raczej szkodzą niż pomagają. Dlatego pamiętajmy, by zarówno dzieci, jak i dorośli nosili tylko dobrej jakości okulary przeciwsłoneczne, mające odpowiednie właściwości ochronne.

Dbaj o to, by dziecko spędzało dużo czasu na świeżym powietrzu, oczywiście chroniąc oczy. Pamiętaj, że krótkowzroczność u dzieci jest coraz częściej łączona z intensywną pracą wzrokową na bliskie odległości (wpatrywanie się w ekran monitora komputerowego lub telewizora, czytanie). Patrzenie na różne odległości jest dla oczu doskonałą terapią.

