Oczy mają niemal kulisty kształt. Aby go utrzymać, wewnątrz gałek wytwarzana jest tzw. ciecz wodnista. Płyn ten pod ciśnieniem napiera na ścianki gałek. Dzięki temu oczy "nie zapadają się", a my wykorzystujemy maksymalne możliwości naszego wzroku. Zdarza się jednak tak, że ciśnienie w gałce ocznej zmienia się. Pogarsza to nie tylko nasze samopoczucie (bóle głowy i oczu) ale też samą zdolność widzenia. Podpowiadamy, kto i kiedy powinien zadbać o prawidłowe ciśnienie w oku?

Jakie jest prawidłowe ciśnienie w gałce ocznej?

Normalnie ciśnienie wynosi od 10 do 21 mmHG (milimetrów słupka rtęci), ale zdarza się, że parametry te są:

(znacznie mniej niż 10 mmHg) – tak bywa np. po urazach oczu, przy zapaleniu naczyniówki, cukrzycy czy przy zmianach zanikowych w obrębie gałek; za wysokie (zwłaszcza powyżej 22 mmHg) – jeśli stan taki się utrzymuje, może prowadzić do rozwoju jaskry lub być pierwszym objawem tej choroby. Wysokie ciśnienie przyczynia się bowiem do uszkodzenia, a nawet całkowitego zniszczenia nerwu wzrokowego (a w efekcie utraty wzroku).

Kto i kiedy powinien się zbadać?

Jeśli nawet jesteś zupełnie zdrowa, dobrze widzisz i nie masz w bliskiej rodzinie nikogo, kto chorował na jaskrę, zrób profilaktycznie badanie ciśnienia w oku, gdy skończysz 40 lat. Bez względu na wiek i nie czekając na wystąpienie innych objawów, umów się zaś do okulisty, jeśli:

gałek ocznych lub okolicy oczodołu; masz zaburzenia widzenia, np. widzisz niewyraźnie – jakby przez mgłę, choćby na chwilę masz całkowite zaniki widzenia albo ograniczone pole widzenia, dostrzegasz tęczowe koła lub świetlne punkty.

W jaki sposób okulista dokona pomiarów?

Badanie ciśnienia węwnątrzgałkowego to inaczej tonometria. Trwa zaledwie parę minut, jest nieco nieprzyjemna, ale nie bolesna. Nie wymaga od ciebie żadnego przygotowania, czasem jedynie konieczny jest demakijaż oczu. Okulista może przeprowadzić badanie na 3 sposoby:

