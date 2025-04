Jeśli chodzi o oczy, to najczęściej doskwiera nam ich szczypanie i pieczenie. Zwykle wynika ono z przeciążenia narządu wzroku (gdy np. za długo oglądamy telewizję). W takiej sytuacji zwykle wystarczy odpocząć lub zastosować krople, np. tzw. sztuczne łzy. Czasami jednak pojawia się coś znacznie bardziej dotkliwego – ból gałki ocznej. Warto wiedzieć, co może być jego przyczyną.

Migrena

Jednym z jej rodzajów jest tzw. migrena siatkówkowa. Jej atak rozpoczyna się od mroczków, rozbłysków, które widzi chory. Dopiero po nich pojawia się tępy ból, który rozpoczyna się w jednym oku, a potem rozprzestrzenia na całą głowę.

Działaj szybko: weź lek przeciwbólowy – jeśli zażyjesz go nim ból się narośnie, opanujesz atak. W przeciwnym razie dolegliwości mogą trwać nawet kilka godzin.

Uwaga! Jeżeli zaburzenia widzenia nie mijają, jedź do szpitala. Być może to nie migrena, a udar!

Jaskra

W tym przypadku bezpośrednią przyczyną bólu oka jest nagły wzrost ciśnienia w gałce ocznej. Ból jest tak dojmujący, że wywołuje nudności (czasem wymioty), obfite pocenie się i zwolnienie akcji serca. Może promieniować do tyłu głowy. Towarzyszy mu brak ostrości widzenia i zaczerwienienie oka.

Działaj szybko: gdy dopadnie cię atak jaskry, usiądź prosto (nie opuszczaj głowy!), natychmiast weź lek przeciwbólowy (z paracetamolem lub ibuprofenem) i wezwij pogotowie lub jedź na ostry dyżur.

Uwaga! Powyższe objawy mogą sugerować rozwój jaskry. Nie bagatelizuj ich wiec, nawet jeśli nie miałaś wcześniej potwierdzonej tej choroby.



Zapalenie nerwu wzrokowego

Można je podejrzewać, jeśli ból nasila się przy poruszaniu gałką oczną (to skutek obrzęku osłonek nerwu). Dodatkowo osłabiona jest ostrość widzenia i postrzeganie kolorów.

Działaj szybko: zgłoś się do okulisty, by ocenił, czy to faktycznie stan zapalny jest przyczyną bólu oka. Dopiero na tej podstawie może zalecić leczenie.

Uwaga! Nie zdziw się jeśli okulista zaleci ci wizytę u neurologa. Zapalenie nerwu wzrokowego często jest objawem stwardnienia rozsianego.

autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu"